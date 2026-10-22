Meteoroloji sağanak alarmı verdi! 3 kente sarı kodlu uyarı: Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü için sağanak alarmı verdi. Trakya Bölgesi için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verilirken, yağışların İstanbul dahil birçok kente yayılacağı belirtildi.

METREKAREYE 50 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. 3 kente sarı kodlu uyarı verilirken, metrekareye 50 kilometreye yakın yağış düşeceği bildirildi. Öte yandan sağanak yağışın İstanbul dahil birçok kentte etkisini arttırması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT!

Yapılan açıklamada, su baskını riski bulunan alanlardan uzak durulması, sürücülerin takip mesafesini koruyarak dikkatli seyretmesi gerektiği bildirildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması istendi.