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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:38

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur ve Amasya bünyesinde ilan edilen yeni alanlarla birlikte organize sanayi bölgesi sayısının 374 seviyesine yükseldiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ANKIROS 2026 Fuarı ve 23. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi açılışına katıldı. Bakan Kacır, 23 yıl önce 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatını 283 milyar dolara taşıdıklarını ifade ederek, " bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir" dedi.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri

"GEÇEN YIL DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ YÜZDE 2 DARALDI, SEKTÖRÜMÜZ KÜRESEL EĞİLİMDEN POZİTİF YÖNDE AYRIŞTI"

Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen Türkiye'nin, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasındaki kalkınma yolculuğunu emin adımlarla sürdürdüğünün altını çizen Bakan Kacır, "'Millî Teknoloji Hamlesi' hedeflerimize giden yolda, sanayimizin çarkları her geçen daha hızlı dönüyor. Türk demir çelik sektörü; yıllık 62 milyon ton üretim kapasitesiyle, geniş ürün grubu ve çevreci üretim altyapısıyla küresel tedarik zincirlerinde kritik rol üstleniyor. Küresel talepteki zayıflık ve ticarette artan korumacı tedbirler nedeniyle dünya ham çelik üretiminin yüzde 2 daraldığı geçtiğimiz yılda, sektörümüz değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyetiyle küresel eğilimden pozitif yönde ayrıştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün Avrupa’nın en büyük, dünyanın 7. büyük çelik üreticisi konumunda bulunduğunu aktaran Bakan Kacır, "Geçtiğimiz yıl 8 milyar euroya yakın ciroya ve 6 milyar euronun üzerinde doğrudan ihracata ulaşan döküm sanayimiz de metal sektörümüzün göğsümüzü kabartan bir diğer koludur. Sektörümüzün üretim kapasitesini besleyen, teknolojik kapasitesini artıran adımlarımızla; bugün Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumuna ulaştık. olarak metal sanayimizin tüm kollarında üretim kapasitesini, verimliliği ve katma değeri artıracak yatırımları desteklemeyi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri

"TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL İNOVASYON LİGİNDE ÜST SIRALARA TAŞIYACAĞIZ"

Merkez Bankasının 750 milyar liralık kaynak ayırdığı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla; Türkiye için stratejik değeri yüksek 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara yüzde 12,95 yıllık finansman maliyetine kadar uygun koşullu finansman imkanıyla, 2 yılı ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli kaynak kullanımı imkânı sağladıklarını söyleyen Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz ay program kapsamında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamayla, stratejik nitelik taşıyan tüm projelere doğrudan; 100 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçen diğer projelere; yatırımın ilerleme seviyesi, OSB ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşme, yatırımcının Ar-Ge faaliyetleri gibi unsurları önceliklendirerek 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, Merkez Bankası politika faiz oranının 10’da 7’si (bugün için yıllık yüzde 25,9) finansman maliyeti ile kaynak sunmak üzere adım attık. Ülkemizi daha fazla yeni teknoloji yatırımının adresi haline getirmek üzere hayata geçirdiğimiz bir diğer program, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıdır. Programda; ölçeği, niteliği ve küresel değer zincirlerinde oluşturacağı etki itibarıyla ülkemize teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinde önemli kazanımlar sağlayacak yatırımlar için cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunuyoruz. 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yatırımlar, Türkiye’yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak."

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri

"ÜLKEMİZDEKİ OSB SAYISINI 374’E YÜKSELTTİK"

"Dünya Bankasıyla yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk" diyen Bakan Kacır, "'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlamak üzere adım attık. Bizler, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da istihdam sağlayan, üreten, ihraç eden ve bu ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmeyenin yanında, yakınında olmayı sürdüreceğiz. 118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgelerimizi ilan ederek ülkemize toplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırdık. Ülkemizdeki OSB sayısını 374’e yükselttik" şeklinde konuştu.

KategoriDetay / Proje / GelişmeFinansman / Büyüklük / MiktarAçıklama / Hedef
Dünya Bankası Destekli ProjelerTürkiye Yeşil Sanayi Projesi1 milyar doların üzerindeSanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine finansman sağlandı.
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi
Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi
Yeşil Dönüşüm PlatformuTürkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu5 milyar euro (hedef)Sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar uluslararası finansman sağlanacak.
Yeni İlan Edilen OSB'lerBurdur Batı OSB118 hektarToplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırıldı.
Amasya Gümüşhacıköy OSB38 hektar
Genel DurumToplam OSB Sayısı374 adetÜlke genelindeki aktif Organize Sanayi Bölgesi sayısı 374'e yükseltildi.

Bakan Kacır, sanayinin köklü birikimini ileri teknolojinin sunduğu imkânlarla buluşturarak, daha fazla üreten, daha yüksek katma değer oluşturan ve küresel rekabette daha fazla söz sahibi olan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#mehmet fatih kacır
#Ankiros 2026 Fuarı
#Uluslararası Metalurji Ve Malzeme Kongresi
#Ekonomi
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