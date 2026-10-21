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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:32

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayı takvimi belli oldu. Oruç ve sabır ayı olarak da bilinen mübarek Ramazan ayında müslümanlar oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek için sahura uyanacak ve teravih namazlarını camide, cemaatle beraber kılacak. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başlarken dini günler takvimi merak konusu oldu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek. Peki 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleriyle beraber bayram günleri…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:32

Müslümanlar, ayını fırsat olarak bilerek bu anlamlı günlerde ibadetlerine yoğunlaşıyor. İslam aleminin rehberi, Kuran’ı Kerim Ramazan ayında inerken müslümanlar, Ramazan ayında sadece ibadetlerine yoğunlaşmayacak. Eş, dost akrabaya yardımlar edilecek hep birlikte aynı sofralarda buluşacak.  Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnet olarak kabul edilirken  özürsüz oruç tutmamak büyük günah olacak. 2027 yılında idrak edilecek ve tarihleri açıklandı. İşte, 2027 Ramazan ayı ve bayram takvimi…

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. Milyonlarca İslam alemi, "2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece?" sorularına yanıt arıyor. Dini öneme sahip günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere geliyor. Bir önceki yıla göre Ramazan ayı daha erken başlayacak. Ramazan ayı 8 Şubat-9 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

İLK SAHURA HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan ayının ilk heyecanı sahur sofralarıyla başlayacak. 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gecesine bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve imsak vaktiyle birlikte niyet edilerek oruç ibadetine başlanacaktır.İlk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı eda edilecektir.

 

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

2027 RAMAZAN AYI VE BAYRAM TAKVİMİ

İlk Sahur Gecesi: 7 Şubat 2027 Pazar'ı 8 Şubat'a bağlayan gece

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 8 Şubat 2027 Pazartesi

: 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

 

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

KADİR GECESİ RAMAZAN AYINDA İDRAK EDİLECEK

Kadir Gecesi, İslam aleminde "Bin aydan daha hayırlı" kabul edilen, senenin en feyizli ve mübarek gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanması, bu müstesna zaman dilimini diğer tüm gecelerden üstün kılar. 2027 yılında Kadir Gecesi, 5 Mart Cuma gününü 6 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

 

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

 

MİLYONLARCA EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemesi yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi takvimi henüz netlik kazanmadı. Genellikle emeklilere bayram ikramiyeleri, bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2027 yılında 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri
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#ramazan
#ramazan bayramı
#kadir gecesi
#kurban bayramı
#bayram ikramiyesi
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