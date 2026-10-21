2027 Ramazan ayı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ilk sahur ve oruç tarihleri

Müslümanlar, Ramazan ayını fırsat olarak bilerek bu anlamlı günlerde ibadetlerine yoğunlaşıyor. İslam aleminin rehberi, Kuran’ı Kerim Ramazan ayında inerken müslümanlar, Ramazan ayında sadece ibadetlerine yoğunlaşmayacak. Eş, dost akrabaya yardımlar edilecek hep birlikte aynı sofralarda buluşacak. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnet olarak kabul edilirken özürsüz oruç tutmamak büyük günah olacak. 2027 yılında idrak edilecek Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri açıklandı. İşte, 2027 Ramazan ayı ve bayram takvimi…

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. Milyonlarca İslam alemi, "2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece?" sorularına yanıt arıyor. Dini öneme sahip günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere geliyor. Bir önceki yıla göre Ramazan ayı daha erken başlayacak. Ramazan ayı 8 Şubat-9 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

İLK SAHURA HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan ayının ilk heyecanı sahur sofralarıyla başlayacak. 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gecesine bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve imsak vaktiyle birlikte niyet edilerek oruç ibadetine başlanacaktır.İlk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı eda edilecektir.

2027 RAMAZAN AYI VE BAYRAM TAKVİMİ

İlk Sahur Gecesi: 7 Şubat 2027 Pazar'ı 8 Şubat'a bağlayan gece

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

KADİR GECESİ RAMAZAN AYINDA İDRAK EDİLECEK

Kadir Gecesi, İslam aleminde "Bin aydan daha hayırlı" kabul edilen, senenin en feyizli ve mübarek gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanması, bu müstesna zaman dilimini diğer tüm gecelerden üstün kılar. 2027 yılında Kadir Gecesi, 5 Mart Cuma gününü 6 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

MİLYONLARCA EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi takvimi henüz netlik kazanmadı. Genellikle emeklilere bayram ikramiyeleri, bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2027 yılında 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor.