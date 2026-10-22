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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:42

Çorum FK’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya kazılarında yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başının gün ışığına çıkarıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Çorum FK’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:42

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

HABERİN ÖZETİ

Çorum FK’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin Troya bölgesinde yapılan kazılarda, 2800 yıllık bir kemik flüt ve 4500 yıllık insan biçimli bir idol başı gibi iki önemli tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.
Yaklaşık 2800 yıllık kemik flüt, Troya'da bulunan ilk ve tek müzik aleti olma özelliğini taşıyor.
4500 yıllık insan biçimli idol başı, Erken Tunç Çağı'nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu'daki kültürel etkileşimleri anlamaya katkı sağlayacak.
Kemik flüt, Arkaik döneme ait olup, bu dönemdeki müzik kültürüne dair doğrudan arkeolojik kanıt sunuyor.
İdol başı, Milattan önce 2500 yıllarına tarihleniyor ve Troya'nın erken dönem kültürü hakkında yeni veri sağlıyor.
Bu buluntular, Troya'nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine katkıda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sekize dört sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonuna geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Alan kullanımı ve pas bağlantılarının öne çıktığı idman, üç tekrarlı sprint uygulamaları ile tamamlandı. Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve turizm bakanlığı
#Troya
#Kemik Flüt
#Idol Başı
#Kültür - Sanat
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