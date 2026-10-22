Oto tamircisi, 14 yaşındaki öğrenciyi feci şekilde darbetti: Korkunç anlar kamerada

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UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.K., meslek öğrenmek amacıyla A.K'nin işlettiği oto tamirhanesinde uygulamalı eğitim almaya başladı. İşletmeci A.K, henüz bilinmeyen bir nedenle F.K'yi darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaşadıklarını annesine anlatan F.K. için hastaneden darp raporu alındı. Annenin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.