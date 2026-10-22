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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:52
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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa alacaklar için müjdeli haberi verdi. Resmi site üzerinden çıkılan ilana göre, 61 ilde 725 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak. Belirli lotlarda 48 ay vade imkanının yanı sıra peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin tüm detaylar…

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

TOKİ dönem dönem düzenlediği arsa satışı müzayedesine bir yenisini daha ekledi. Kurum tarafından yapılan bilgilendirme ile 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek açık artırma için katılım şartları belli oldu. Buna göre müzayedeye en düşük katılım bedeli 50 bin TL olarak belirlenirken, muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000 TL teminat ödenecek. İşte TOKİ 61 ilde arsa müzayedesi ne ilişkin ayrıntılar…

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

TOKİ 61 İLDE 725 MUHTELİF ARSA MÜZAYEDESİ ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 61 ilde satışı gerçekleşecek 725 arsa için belirli lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulurken, bazı lotlarda peşin ödeme seçeneği ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunulmaktadır.

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

TOKİ’nin düzenlediği arsa müzayedesine katılmak isteyen alıcıların ödemesi gereken teminat bedelleri de belli oldu. Arsaların muhammen bedellerine göre belirlenenler teminatlar 50 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat tutarı 50 milyon TL oldu. İşte muhammen bedellere göre teminat tutarlarının ayrıntıları;

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

SATIŞA ÇIKAN TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?

TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de dahil olduğu yurt genelinde 61 ilde bulunuyor. İşte araların yer aldığı illerin listesi;

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon.

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Arsa alacaklar dikkat! TOKİ 61 ilde indirim ve 48 ay vade imkanıyla arsa satışı yapacak

TOKİ ARSA MÜZAYEDESİ NE ZAMAN

TOKİ tarafından 61 ilde satışa çıkarılan 725 arsanın müzayedesi 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günlerinde saat 10:30’da geçekleşecek.

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