Kısa süre önce AK Parti'ye katılmasıyla isminden bir kez daha bahsettiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi Kısa süre önce AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek parti değişikliği süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve şehre yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tugay, kişisel olarak değişmediğini, siyasi gelişmelerin kente karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engellemesi nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e zannettiğinden daha fazla ilgisi ve bilgisi olduğunu gördüğünü ve kendisini son 25 yıla damgasını vurmuş güçlü bir siyasetçi olarak değerlendirdiğini ifade etti. Yakında su faturalarında belirgin fark oluşturacak bir fiyat ve tarife indirimini Meclis'ten geçireceklerini açıkladı. Toplu taşımaya önümüzdeki yıl da zam yapılmayacağını ve ulaşımı daha da ucuz hale getirmeyi planladıklarını duyurdu. Buca Belediyesi ile anlaştıklarını, Meclis'ten geçen karar doğrultusunda ilçede belirli alanlarda çöp toplama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin üstleneceğini bildirdi.

Burada konuşan Tugay, esnafın önemine değinerek, iş birliği süreçlerinde en fazla öncelik verilmesi gereken kesimlerin başında esnafın geldiğini söyledi. Tugay, AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.

"CEMİL TUGAY HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞMEDİ"

Kendisindeki değişimin merak edildiğini belirten Tugay, çalışma planı açısından önemli değişiklikler yaptıklarını, bundan sonraki süreçte daha fazla hizmet üretmek amacıyla plan ve programlarını yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

İnsanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla göreve geldiğini dile getiren Tugay, görev yaptığı süre boyunca siyasi kutuplaşmanın parçası olmadığını, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da görevi gereği savunması gereken konuları savunduğunu kaydetti.

"BİR YOL AYRIMINA GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Durup dururken bu noktaya gelmediğini belirten Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON 25 YILA DAMGASINI VURMUŞ SİYASETÇİLERDEN BİRİ"

İzmir'le ilgili kurduğu yüzlerce hayalin şimdi binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, görüşmelerinde Erdoğan'ın İzmir'e ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tugay, "İlk defa konuşmuş oldum. İzmir’e zannettiğimden daha fazla ilgisi olduğunu, İzmir’le ilgili zannettiğimden daha fazla bilgisi olduğunu gördüm. Birlikte çalışma durumuna geldiğimizde bu ilginin hizmetler açısından bir fedakârlığa dönüşerek İzmir lehine olumlu sonuçları olacağını da kendisiyle konuşarak duymuş oldum" diye konuştu.

Tugay, sözlerinin devamında "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu ve gelecek seçimlerde istediği adaya oy verebileceğini ifade eden Tugay, İzmir'de kutuplaşmanın etkisinden uzaklaşarak ön yargılar yerine daha objektif bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir diyalog fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımı gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"SEN İŞİNİ YAPMA DA SİYASET YAP DİYEN KAÇ KİŞİ VAR?"

Belediye başkanlığındaki temel sorumluluğunun İzmir’e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, "Sistem gereği belli siyasi partilerle siyaset yapıyoruz, onların adayı oluyoruz. Ama esas konumuz bizim hizmet etmek. Yakın olduğum insanlara ‘Beni ne için seçtiniz?’ diye sordum. Belediye başkanlığı yapayım diye. ‘Sen işini yapma da siyaset yap’ diyen kaç kişi var bilmiyorum. Siyaset kıymetlidir, belli siyasi görüşleri savunmak önemlidir. Oralarda bazı değerler vardır, o değerlere ihanet etmemek lazım. Ama dikkatli baktığınız zaman hepimizin vatanını, milletini gözeten, onlara hizmeti öne koyan insanlar olduğunu bilin. Gerçek gayesi ülkesine hizmet olan insanların dönüp dolaşıp aynı noktada buluştuğunu biliyorum" diye konuştu.

SU TARİFESİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Su fiyatlarında indirim için çalışma yaptıklarını belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BUCA'DA ÇÖP SORUNU ÇÖZÜMÜNDE ANLAŞTIK"

İlçe belediyelerinin çöp toplama sorumluluğuna değinen Başkan Tugay, Buca Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında belirli bölgelerde Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp toplama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Tugay, "Çöpleri toplama yetkisi tamamen ilçe belediyesinde. Müdahale edebilmem için ilçe belediyesinin talepte bulunması gerekiyor. Buca Belediyesi ile anlaştık. Çöp konusunda zor durumdaydı. Yakın zamanda belirli alanlarda çöp toplama çalışmalarını biz üstleneceğiz. Talep doğrultusunda hazırlanan karar meclisten geçti. Karşıyaka’da da benzer bir uygulama olması gerekiyor" dedi.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini, bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, binlerce esnafın üretimin her aşamasında yer aldığını ve sorunların çözümü için desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.