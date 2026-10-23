Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 00:40

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecinin tüm detaylarını anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Son 25 yıla damgasını vurdu." ifadelerini kullandı. Tugay, siyasi süreçten ötürü bir yol ayrımına geldiğini belirterek "Böyle olacağını bilmiyordum." dedi. Tugay ayrıca İzmirlilere su tarifelerinde indirim yapılacağını da duyurdu

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 00:40

Kısa süre önce 'ye katılmasıyla isminden bir kez daha bahsettiren Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Kısa süre önce AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek parti değişikliği süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve şehre yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Tugay, kişisel olarak değişmediğini, siyasi gelişmelerin kente karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engellemesi nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e zannettiğinden daha fazla ilgisi ve bilgisi olduğunu gördüğünü ve kendisini son 25 yıla damgasını vurmuş güçlü bir siyasetçi olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Yakında su faturalarında belirgin fark oluşturacak bir fiyat ve tarife indirimini Meclis'ten geçireceklerini açıkladı.
Toplu taşımaya önümüzdeki yıl da zam yapılmayacağını ve ulaşımı daha da ucuz hale getirmeyi planladıklarını duyurdu.
Buca Belediyesi ile anlaştıklarını, Meclis'ten geçen karar doğrultusunda ilçede belirli alanlarda çöp toplama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin üstleneceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Burada konuşan Tugay, esnafın önemine değinerek, iş birliği süreçlerinde en fazla öncelik verilmesi gereken kesimlerin başında esnafın geldiğini söyledi. Tugay, AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.

"CEMİL TUGAY HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞMEDİ"

Kendisindeki değişimin merak edildiğini belirten Tugay, çalışma planı açısından önemli değişiklikler yaptıklarını, bundan sonraki süreçte daha fazla hizmet üretmek amacıyla plan ve programlarını yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

İnsanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla göreve geldiğini dile getiren Tugay, görev yaptığı süre boyunca siyasi kutuplaşmanın parçası olmadığını, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da görevi gereği savunması gereken konuları savunduğunu kaydetti.

"BİR YOL AYRIMINA GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Durup dururken bu noktaya gelmediğini belirten Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON 25 YILA DAMGASINI VURMUŞ SİYASETÇİLERDEN BİRİ"

İzmir'le ilgili kurduğu yüzlerce hayalin şimdi binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, görüşmelerinde Erdoğan'ın İzmir'e ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tugay, "İlk defa konuşmuş oldum. İzmir’e zannettiğimden daha fazla ilgisi olduğunu, İzmir’le ilgili zannettiğimden daha fazla bilgisi olduğunu gördüm. Birlikte çalışma durumuna geldiğimizde bu ilginin hizmetler açısından bir fedakârlığa dönüşerek İzmir lehine olumlu sonuçları olacağını da kendisiyle konuşarak duymuş oldum" diye konuştu.

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

Tugay, sözlerinin devamında "Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu ve gelecek seçimlerde istediği adaya oy verebileceğini ifade eden Tugay, İzmir'de kutuplaşmanın etkisinden uzaklaşarak ön yargılar yerine daha objektif bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir diyalog fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımı gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"SEN İŞİNİ YAPMA DA SİYASET YAP DİYEN KAÇ KİŞİ VAR?"

Belediye başkanlığındaki temel sorumluluğunun İzmir’e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, "Sistem gereği belli siyasi partilerle siyaset yapıyoruz, onların adayı oluyoruz. Ama esas konumuz bizim hizmet etmek. Yakın olduğum insanlara ‘Beni ne için seçtiniz?’ diye sordum. Belediye başkanlığı yapayım diye. ‘Sen işini yapma da siyaset yap’ diyen kaç kişi var bilmiyorum. Siyaset kıymetlidir, belli siyasi görüşleri savunmak önemlidir. Oralarda bazı değerler vardır, o değerlere ihanet etmemek lazım. Ama dikkatli baktığınız zaman hepimizin vatanını, milletini gözeten, onlara hizmeti öne koyan insanlar olduğunu bilin. Gerçek gayesi ülkesine hizmet olan insanların dönüp dolaşıp aynı noktada buluştuğunu biliyorum" diye konuştu.

SU TARİFESİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Su fiyatlarında indirim için çalışma yaptıklarını belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak." ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay ilk kez anlattı! AK Parti'ye geçiş kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri etkilemiş! İzmirlilere su indirimini de müjdeledi

İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BUCA'DA ÇÖP SORUNU ÇÖZÜMÜNDE ANLAŞTIK"

İlçe belediyelerinin çöp toplama sorumluluğuna değinen Başkan Tugay, Buca Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında belirli bölgelerde Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp toplama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Tugay, "Çöpleri toplama yetkisi tamamen ilçe belediyesinde. Müdahale edebilmem için ilçe belediyesinin talepte bulunması gerekiyor. Buca Belediyesi ile anlaştık. Çöp konusunda zor durumdaydı. Yakın zamanda belirli alanlarda çöp toplama çalışmalarını biz üstleneceğiz. Talep doğrultusunda hazırlanan karar meclisten geçti. Karşıyaka’da da benzer bir uygulama olması gerekiyor" dedi.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini, bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, binlerce esnafın üretimin her aşamasında yer aldığını ve sorunların çözümü için desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cemil Tugay, AK Parti kararını ilk kez anlattı: "Cumhurbaşkanımız bana güven verdi"
ETİKETLER
#izmir
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cemil Tugay
#İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.