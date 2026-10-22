Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki liderin ve heyetlerin görüşmesinde; savunma sanayii, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanada ile ticareti 10 milyar dolara çıkaracağız Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek savunma sanayii, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliğini ele aldığı bildirildi. Bu ziyaret, Türkiye'ye özel ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı olması açısından önem taşıyor. Görüşmelerde savunma sanayii, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılması için çalışmalar sürerken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. NATO'nun temmuz ayında Ankara'da düzenlenen zirvesinde yayımlanan ortak bildiriyle STA müzakerelerinin başlatılması gündeme geldi. Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı ve Kanada'dan Türkiye'ye yapılan ithalat rakamları da metinde yer aldı. Kanada'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış gözlemlendi.

ANKARA'DA BİR İLK

Ayrıca Carney, Türkiye'ye özel bir ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı oldu. İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını temenni ediyorum. Sayın Başbakan'la bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk. Bu ziyaretin en somut çıktılarından birini hiç şüphesiz Kanada'yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yürütüyoruz.

"MÜZAKERELER YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLAYACAK"

Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayi gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeye hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik. Öncelikle ticaret ve yatırımların arttırılmasını teminen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. Güncellenen hava ulaştırma anlaşmasıyla birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracağız.

Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz. Kanada'yla savunma sanayi ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halindeyiz. Savunma sanayi işbirliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu son olarak Ankara'da yaptığımız NATO zirvesi sırasında da gördük. Biraz önce de savunma sektörü ortaklıkları mutabakat zaptına imzalar atıldı."

TÜRKİYE VE KANADA ARASINDAKİ STA NATO SONRASI HIZLANDI

Öte yandan Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılması için çalışmalar sürerken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayında 2 milyar dolara yaklaştı. Anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ticaret hacminin kısa vadede 7-8 milyar dolara, ilerleyen dönemde ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

NATO'nun temmuz ayında Ankara'da düzenlenen zirvesinde yayımlanan ortak bildiriyle STA müzakerelerinin başlatılması gündeme geldi. Türkiye ve Kanada'nın teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Görüşmelerde enerji ve nükleer enerji alanlarındaki işbirliği imkanları da ele alındı.

DIŞ TİCARET HACMİ 8 AYDA 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı 2025'te 1 milyar 577 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar 162 milyon dolar oldu. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar 740 milyon doları aştı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracat 1 milyar 23 milyon dolar, ithalat ise 954 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'ye Kanada'dan gelen turist sayısı da artış gösterdi. Kanada'dan gelen ziyaretçi sayısı 2025'te yüzde 6,1 artarak 321 bin 271'e ulaşırken, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 2,9 artışla 209 bin 176 oldu. Kanada'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 3,3 milyar Kanada dolarına ulaşırken, Türkiye'nin Kanada'daki doğrudan yatırım stoku 233 milyon Kanada doları seviyesinde bulunuyor.