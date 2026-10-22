Konferans Ligi para ödülleri 2026-2027! Galibiyet ve beraberlik primi ne kadar?

2026-2027 UEFA Konferans Ligi sezonunda kulüplerin elde edeceği gelirler, organizasyona katılımın yanı sıra lig aşamasındaki sonuçlara ve eleme turlarında alınan derecelere göre şekilleniyor. 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan lig formatının sürdürüleceği turnuvada 36 takım, altı maçlık lig aşamasında puan tablosunda üst sıralarda yer almak için mücadele edecek. İlk sekiz sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken dokuzuncu ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme aşaması play-off turunda karşılaşacak. Sezon sonunda elde edilen sportif başarıların yanı sıra TV pazarının değerine bağlı değişken ödemeler de kulüplerin toplam gelirlerinin hesaplanmasında yer alacak. Konferans Ligi para ödülleri ne kadar? İşte 2026-2027 Konferans Ligi gelirleri…

KONFERANS LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin para ödülleri, turnuvaya katılım ve müsabaka sonuçlarıyla başlayan, lig sıralaması ve eleme aşamalarındaki ilerlemeyle devam eden bir ödeme sistemine dayanıyor. Kulüpler, organizasyona katıldıkları için sabit bir ödeme alırken lig aşamasında kazandıkları maçlar ve elde ettikleri beraberlikler üzerinden ek gelir sağlayabilecek. Lig aşamasını üst sıralarda tamamlayan takımların alacağı derecelendirme primleri ile eleme turlarında ilerleyen ekipler için belirlenen ödüller de toplam kazancın hesaplanmasında yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde kulüplerin gelirleri yalnızca sahadaki sonuçlarla sınırlı kalmıyor. TV pazarının değerine bağlı değişken tutarlar da ödeme sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Bu nedenle kulüplerin organizasyon boyunca elde edeceği toplam gelir, sabit katılım ödemeleri ve sportif başarı primlerinin yanı sıra değişken ödeme kalemlerine göre de farklılık gösterebiliyor. Turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaşan ekipler, ilgili tur için belirlenen ödülleri kazanma hakkı elde ediyor.

2026-2027 sezonu için belirtilen para ödülleri şu şekilde sıralanıyor:

Katılım ödülü: 3,17 milyon euro

Galibiyet primi: 400 bin euro

Beraberlik primi: 133 bin euro

Lig aşamasında 1 ila 8. sıra ödülü: 400 bin euro

Lig aşamasında 9 ila 16. sıra ödülü: 200 bin euro

Son 16 play-off turu ödülü: 200 bin euro

Son 16 turu ödülü: 800 bin euro

Çeyrek final ödülü: 1,3 milyon euro

Yarı final ödülü: 2,5 milyon euro

Final ödülü: 4 milyon euro

Şampiyonluk ödülü: 3 milyon euro

Bu tutarlar, turnuvadaki farklı aşamalar ve performans kriterleri için belirtilen ödeme kalemlerini kapsıyor. Bir kulübün sezon boyunca kazanacağı toplam tutarın hesaplanmasında hangi aşamalara ulaştığı, maç sonuçları ve lig sıralaması gibi unsurlar dikkate alınıyor. TV pazarının değerine bağlı değişken ödemeler de toplam gelirin belirlenmesinde rol oynuyor.

KONFERANS LİGİ GALİBİYET VE BERABERLİK PRİMİ NE KADAR?

2026-2027 UEFA Konferans Ligi sezonunda lig aşamasındaki maç sonuçlarına göre belirlenen primler, kulüplerin turnuvadan elde edeceği gelirlerin önemli kalemleri arasında bulunuyor. Açıklanan ödül listesine göre takımlar, kazandıkları her maç için 400 bin euro galibiyet primi alırken beraberlikle tamamladıkları karşılaşmalar için 133 bin euro kazanıyor. Bu ödemeler, organizasyona katılım karşılığında verilen sabit tutardan ayrı olarak maç sonuçlarına göre hesaplanıyor.

Lig aşamasında her takım altı farklı rakiple karşılaşıyor. Bu maçların üçü iç sahada, üçü ise deplasmanda oynanıyor. Takımların karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlar puan tablosundaki sıralamalarını belirlerken galibiyet ve beraberlik primleri de sezon boyunca elde edilecek gelire ekleniyor. Altı maçlık aşamanın sonunda ilk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor, dokuzuncu ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise play-off turuna katılıyor.