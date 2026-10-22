Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 18:03

Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı

Çorum'da bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter iş kazasında hayatını kaybetti. Arızaya müdahale eden genç kadın kaza sonucu canından oldu. Soruşturmada iş yeri sahibi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 18:03

 'da kent merkezindeki çocuk oyun alanında bulunan bir bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter kaza sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

HABERİN ÖZETİ

Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Çorum'da bir bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Melike Yeter, bowling salonundaki arızayı gidermeye çalışırken mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı.
Genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopside karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi F.B. tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı

BOWLING SALONUNDA LABUTLARI DÜZENLERKEN MEKANİZMA ÇARPTI

Kent merkezindeki bir çocuk oyun alanının bowling bölümündeki arızayı gidermeye çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı.

Ailesi ve iş yeri sahiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN İÇ KANAMA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan otopside, karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Yeter'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan iş yeri sahibi F.B. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çorum'da yol verme faciayla sonuçlandı: Taş yüklü tır kanala böyle devrildi
Yokuş aşağı inerken kontrolü kaybetti: Esenyurt'ta feci kaza kamerada
ETİKETLER
#çorum
#Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Melike Yeter
#Akşemseddin Camisi
#Ulu Mezarlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.