Çorum'da kent merkezindeki çocuk oyun alanında bulunan bir bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter kaza sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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HABERİN ÖZETİ Bowling salonunda feci kaza! Genç kadın hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı Çorum'da bir bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Melike Yeter, bowling salonundaki arızayı gidermeye çalışırken mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı. Genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopside karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili iş yeri sahibi F.B. tutuklandı.

BOWLING SALONUNDA LABUTLARI DÜZENLERKEN MEKANİZMA ÇARPTI

Kent merkezindeki bir çocuk oyun alanının bowling bölümündeki arızayı gidermeye çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı.

Ailesi ve iş yeri sahiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN İÇ KANAMA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan otopside, karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Yeter'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan iş yeri sahibi F.B. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.