Çorum'da yol verme faciayla sonuçlandı: Taş yüklü tır kanala böyle devrildi

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İstanbul
Çorum Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen kazada, B.K. yönetimindeki 19 LL 945 plakalı taş yüklü tır, karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla sağa yanaştığı sırada kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazanın şiddetiyle dorsede yüklü tonlarca taş kanala dökülürken, tır sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.