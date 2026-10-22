Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çeşitli sorunlar ve dozvola belgesi alamamaları nedeniyle kapıyı kapatarak eylem yapan tır sürücüleri, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.

Sürücüler; Schengen vizesi sorunu, uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Sabah saat 08.00'den itibaren dozvola belgesi alamayan sürücüler, saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı.

Sürücüler, Kapıkule'deki randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de uygulanmasını ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını talep etti.