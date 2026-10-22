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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:18

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda geçiş belgesi alamadıklarını öne süren tır şoförleri eylem yaptı. Giriş ve çıkış noktalarını kapatan sürücüler, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile yapılan görüşmenin ardından 3 saatlik eylemi sonlandırdı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:18

'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınındaki Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne bağlı tır parkında toplanan sürücüler, sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi. 

HABERİN ÖZETİ

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çeşitli sorunlar ve dozvola belgesi alamamaları nedeniyle kapıyı kapatarak eylem yapan tır sürücüleri, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.
Sürücüler; Schengen vizesi sorunu, uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi.
Sabah saat 08.00'den itibaren dozvola belgesi alamayan sürücüler, saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı.
Yaklaşık 3 saat süren eylem süresince jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Sürücüler, Kapıkule'deki randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de uygulanmasını ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını talep etti.
Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'nın randevulu sıra sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve uygulamanın yakın zamanda başlatılmasının beklendiğini aktarmasıyla eylem sona erdi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

KAPILARI KAPATIP YETKİLİLERLE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Sabah saat 08.00'den itibaren geçiş belgesi (dozvola) belgesi alamadıklarını belirten sürücüler, saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkışını kapatarak yetkililerle görüşme talebinde bulundu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

VALİ YARDIMCISI GÖRÜŞÜNCE EYLEM SONA ERDİ

Yaklaşık 3 saat süren eylem, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'nın bölgeye gelerek sürücülerle görüşmesiyle sona erdi. Görüşmede sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de hayata geçirilmesini ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri giriş ve çıkışları kapattı

Vali Yardımcısı Atlı'nın randevulu sıra sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve uygulamanın yakın zamanda başlatılmasının beklendiğini aktarması üzerine sürücüler eylemlerini sonlandırdı.

 

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ETİKETLER
#Bulgaristan
#Schengen Vizesi
#Hamzabeyli Sınır Kapısı
#Gümrük Ve Turizm İşletmeleri
#Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı
#Gündem
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