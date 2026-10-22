Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:48

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı: Evindeki görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'a yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Akay'ın evinde çekilen görüntülerde kenevire dair yaptığı iklimlendirme sistemleri ve malzemeler görenleri şoke etmişti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı: Evindeki görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:48

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı: Evindeki görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.
Operasyonda Ezel Akay'ın evinde 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın kan ve saç örneklerinden alınan uyuşturucu testleri pozitif sonuçlandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı: Evindeki görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı: Evindeki görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yönetmen Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Evi kenevir tarlasına çevirmiş
Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı: Alman polisi Avrupa çapında kırmızı alarm verdi
ETİKETLER
#bursa
#kenevir
#inegöl
#Ezel Akay
#Eren Kazım Akay
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.