Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı: Alman polisi Avrupa çapında kırmızı alarm verdi

Mardin kökenli, Lübnan üzerinden Almanya'ya göç etmiş ve Berlin'deki organize suç ağı El-Zein aşiretine mensup olan Diyar Gündüz, 2025 yılında Almanya'nın Essen kentinde Kosta Rika'dan getirdiği 94 kilogram kokainle yakalanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Gündüz liderliğindeki çetenin Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği de tespit edilmişti.

Gündüz'ün ayrıca uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle bir kişiyi kaçırıp Duisburg'da bir depoda günlerce darp ettiği belirlenmiş, Essen Bölge Mahkemesi tarafından organize uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

HASTANEDE GARDİYANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

4 gün önce rahatsızlandığı gerekçesiyle radyoloji muayenehanesine götürülen Diyar Gündüz için hastanede film sahnelerini aratmayan bir baskın düzenlendi. Yanındaki 2 gardiyan, maskeli ve silahlı iki çete üyesi tarafından saldırıya uğrayarak etkisiz hale getirildi ve kelepçelendi. Gardiyanların silahlarını gasp eden saldırganlar, özel bir kelepçe anahtarı kullanarak Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları çözdü.

BOMBA SÜSÜ VERİP ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE KAÇTILAR

Polis müdahalesini geciktirmek amacıyla bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap bir el bombası maketi bırakan saldırganlar, olay yerinden yaya olarak farklı yönlere kaçtı. Şüphelilerin ve firari baronun önceden hazırlanan elektrikli scooter'lara binerek izlerini kaybettirdikleri öğrenildi.

Alman Federal Emniyet birimleri, firari uyuşturucu baronu Diyar Gündüz ve silahlı suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa çapında kırmızı alarm vererek dev bir operasyon başlattığı öğrenildi.