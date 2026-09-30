Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş görevinden istifa etti

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İstanbul
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında dün tutuklanmasının ardından istifa etti.
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, 26 Eylül Cumartesi günü Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Ankara’ya götürülen Türktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 29 Eylül’de tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Türktaş, tutuklanmasının ardından istifa etti.