Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 2 yıl TBMM’de danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.