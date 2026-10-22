AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Arnavutköy'de hızlıca tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "İstanbul’u Dinliyoruz" programlarının üçüncü buluşması, bugün Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sultanbeyli ve Bayrampaşa’nın ardından Arnavutköy’de düzenlenen programda ilçenin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, gençlik ve kadın dernekleri, spor kulüpleri, yerel bölge gazetecileri ile kanaat önderleri bir araya geldi. Katılımcıların ilçedeki sorunlar, ihtiyaçlar ve İstanbul’un geleceğine ilişkin görüş ve önerileri dinlendi.

" VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE DEĞER VERİYORUZ"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yerel sorunları doğrudan dinlemeyi amaçladıklarını söyledi. Arnavutköy’ün İstanbul’un gelişen ilçelerinden biri olduğunu belirten Özdemir, "Arnavutköy’ün hem kendi fotoğrafını görmek hem de Arnavutköy’den İstanbul fotoğrafını elde etmek üzere ‘İstanbul’u Dinliyoruz’ programlarımızı ilçe ilçe gerçekleştiriyoruz. Üçüncü bölgede ilk durağımız ve ilk temas noktamız Arnavutköy oldu" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan gelen taleplerin yalnızca dinlenmediğini, aynı zamanda kayıt altına alındığını belirten Özdemir, programların temel amacının ilçelerin ihtiyaçlarını doğrudan muhataplarından öğrenmek olduğunu vurguladı. Özdemir, "Bizler özellikle vatandaşımızın her türlü isteğini, talebini, beklentisini kayda alan, buna değer veren, bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Böyle bir yapıya sahibiz ve bu anlayışla sonuna kadar devam etme niyetindeyiz" diye konuştu.

"SEL FELAKETİNDE HEMEN DURUMA MÜDAHALE EDEN BELEDİYE BAŞKANIMIZ VARDI"

İstanbul’da yakın zamanda etkili olan sağanak yağışların ardından Arnavutköy’de yaşanan su baskınlarına da değinen Özdemir, belediye ve teşkilat mensuplarının afetin ardından sahada görev yaptığını söyledi. Özdemir, "Çok yakın zamanda bir sel felaketiyle karşılaştığımızda hamdolsun hemen duruma müdahale eden ve görevinin başında olan bir belediye başkanımız vardı. Teşkilatımız ve ilçe başkanımız da aynı şekilde selden ve afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etti. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etti" dedi.

İstanbul’a yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özdemir, "Biz İstanbul’u seviyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizi seviyoruz. Milletimize hizmet noktasında bir dakika dahi geri durmuyoruz" ifadelerini kullandı.

" HEDEFİMİZ ARNAVUTKÖY'DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK"

Arnavutköy’deki eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, ilçede mevcut okul binalarının yenilendiğini ve yeni eğitim kurumlarının hizmete kazandırıldığını belirtti. Özdemir, "Arnavutköy'ümüzde okullarımızı yeniledik, yeni okullarımızı kazandırdık. İnşallah hedefimiz çok hızlı bir şekilde tekli eğitime geçmek" şeklinde konuştu.

İlçede eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özdemir, tekli eğitim hedefinin öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

39 İLÇENİN TALEPLERİ VİZYON BELGESİNDE TOPLANACAK

"İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmaları kapsamında ilçelerde yaşayan vatandaşların ve farklı kesimlerden temsilcilerin görüşlerinin alınması hedefleniyor. Sultanbeyli ve Bayrampaşa’nın ardından Arnavutköy’de gerçekleştirilen üçüncü programda, ilçenin sorunları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçede yapılması planlanan buluşmalardan elde edilecek talep ve önerilerin tasnif edilerek İstanbul’un geleceğine yönelik bir vizyon belgesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve il başkan yardımcıları da katıldı.