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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 02:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 02:42

Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı

Mersin'de 3 katlı binanın zemininde yaşanan çökmenin ardından, İstanbul Eyüpsultan'da da 5 katlı bir binanın kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye hareketliliği yaşandı. İki ayrı ilde risk altında olan binalar mühürlenerek onlarca vatandaş emniyetli bölgelere nakledildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 02:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 02:42

Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu. 

Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı

MERSİN'DE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ: 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ilçesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi.

Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı

Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı
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#Mersin
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#yenişehir
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