Önce Mersin ardından İstanbul: Kolonlardan gelen sesler yüzünden 5 katlı bina boşaltıldı

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.

MERSİN'DE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ: 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi.

Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.