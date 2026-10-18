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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:51

İstanbul'da panik dolu anlar! Çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

İstanbul Pendik’te inşaat çalışması ve etkili olan yağışlar nedeniyle bir binanın bahçesinde toprak kayması oldu. Çökme riskinin binaya kadar ulaşması üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul'da panik dolu anlar! Çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:51

’un ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bitişikteki inşaat kazısı ve yağmur suyunun zemini yumuşatması nedeniyle bir binanın bahçesinde çökme ve toprak kayması yaşandı. 

Yağışın etkisiyle genişleyen kayma, binanın temel zeminine kadar ulaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da panik dolu anlar! Çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek alanı emniyete aldı. Muhtemel bir tehlikeye karşı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Toprak kaymasının yağmur suyuyla daha da artmasını önlemek amacıyla zemin üzerinde örtüleme çalışması yapılırken, ekiplerin bölgedeki risk değerlendirmesi ve incelemeleri sürüyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#afad
#pendik
#Ahmet Yesevi Mahallesi
#Baysal Sokak
#3. Sayfa
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