İstanbul'da panik dolu anlar! Çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

İstanbul’un Pendik ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bitişikteki inşaat kazısı ve yağmur suyunun zemini yumuşatması nedeniyle bir binanın bahçesinde çökme ve toprak kayması yaşandı.

Yağışın etkisiyle genişleyen kayma, binanın temel zeminine kadar ulaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek alanı emniyete aldı. Muhtemel bir tehlikeye karşı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Toprak kaymasının yağmur suyuyla daha da artmasını önlemek amacıyla zemin üzerinde örtüleme çalışması yapılırken, ekiplerin bölgedeki risk değerlendirmesi ve incelemeleri sürüyor.