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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:27

Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

Özellikle büyük şirketlerde her gün milyonlarca veri taranıyor, e-postalar gönderiliyor, sözleşmeler imzalanıyor. Yeterince analiz edilmeden depolanan bu kaynaklar dev bir çöp yığını gibi görünse de yapay zeka sayesinde büyük bir kazanç kaynağına dönüşebiliyor. Yapılan çalışmalar kalitesiz verilerin ciddi bir maliyete yol açtığını gösterirken, doğru değerlendirilen veriler şirketlerin cirolarını yüzde 25 oranında artırabiliyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:27

Hem küresel hem de ulusal çapta faaliyet gösteren şirketlerin ‘dijital çöp’lerinin aslında oldukça kıymetli olduğu ortaya çıktı. Dev bir yığın haline gelmiş olan sözleşmeler, e-postalar, taranmış belgeler ve müşteri görüşmeleri atıl vaziyette beklerken, bu konuya da el attı. Zira geliştirilen yapay zeka teknolojileri önce bu teknolojileri işlenebilir hale getiriyor, ardından da şirketler için yeni bir gelir ve verimlilik alanı açıyor.

HABERİN ÖZETİ

Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Şirketlerin atıl durumdaki 'dijital çöp' olarak görülen verileri, yapay zeka teknolojileri sayesinde analiz edilerek yeni bir gelir ve verimlilik alanına dönüştürülüyor.
IDC ve Gartner tahminlerine göre kurumların ürettiği verinin yüzde 80'ini e-postalar, sözleşmeler ve taranmış belgeler gibi yapılandırılmamış veriler oluşturuyor.
InfoTelica Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, bu verilerin yapay zeka ve büyük dil modelleri ile iş süreçlerine dahil edilmesinin toplam ciroda yaklaşık yüzde 25'lik artış sağladığını belirtti.
Görsel dil modelleri (VLM) ve çok modlu yöntemlerle, eski OCR yöntemlerine kıyasla saatler süren belge işleme süreçleri tek bir soru sorma kolaylığına indirgendi.
Eksik, tekrarlanan veya tutarsız verilerin yol açtığı kalitesiz veri maliyetleri, birçok şirkette cironun yüzde 15 ile 25'ine ulaşabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

ÇÖP GÖZÜ İLE BAKILAN VERİLER ANALİZ EDİLEBİLİYOR

Konuya ilişkin konuşan InfoTelica Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) sayesinde şirketlerin çöp gözü ile baktığı verilerin artık analiz edilebildiğini ve doğru kullanıldığında ise şirket cirolarında yaklaşık yüzde 25’lik artış sağlanabileceğinin altını çizdi.

Kaya, “IDC ve Gartner’ın tahminlerine göre, kurumların ürettiği verinin yüzde 80’ini e-Postalar, sözleşmeler, denetim raporları, çağrı merkezi kayıtları, görseller ve taranmış belgeler oluşturuyor. Maalesef bu veriler analiz edilmiyor. Yapay zekâ, o kilidi açıyor ve artık yapılandırılmamış verileri de analiz ederek, onlardan değer üretebiliyoruz.

Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

TOPLAM CİRODA YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

Bu verileri, yapay zekâ ile anlamlandırıp, karar alma ve iş süreçlerine dâhil ettiğimizde, şirketlerin toplam cirosunda yaklaşık yüzde 25’lik artış görüyoruz. Mesela, bir hava yolu şirketinde binlerce sayfalık sözleşme, denetim dokümanı ve eğitim içeriği, taranmış belgeler olarak duruyordu. Eski OCR yöntemleriyle bunları işlemek büyük emek gerektiriyordu. Görsel dil modelleri (VLM) ve çok modlu yöntemlerle, bu belgeleri analiz edilebilir hâle getirdik. Eskiden saatler süren işler, bugün tek bir soru sormak kadar kolay hâle geldi” dedi.

Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

NE KADAR TEMİZ VERİ O KADAR YÜKSEK GELİR

Şirketlerin “çöp” sandıkları bir hazinenin üzerinde oturduklarının altını çizen Kaya, bu hazinenin değerinin verinin temizliğine bağlı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, eksik, tekrarlanan, tutarsız veya güncelliğini kaybetmiş verilerin, yapay zekâ çağında şirketler için daha büyük riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Kaya, kalitesiz verilerin yol açtığı maliyetlerin birçok şirkette cironun yüzde 15 ile 25’ine ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#yapay zeka
#Büyük Dil Modelleri
#Infotelica Bilgi Teknolojileri
#Halil Kaya
#Idc
#Teknoloji
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