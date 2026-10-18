Çöpleri servet değerinde: Şirketler hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

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İstanbul
Hem küresel hem de ulusal çapta faaliyet gösteren şirketlerin ‘dijital çöp’lerinin aslında oldukça kıymetli olduğu ortaya çıktı. Dev bir yığın haline gelmiş olan sözleşmeler, e-postalar, taranmış belgeler ve müşteri görüşmeleri atıl vaziyette beklerken, yapay zeka bu konuya da el attı. Zira geliştirilen yapay zeka teknolojileri önce bu teknolojileri işlenebilir hale getiriyor, ardından da şirketler için yeni bir gelir ve verimlilik alanı açıyor.
Konuya ilişkin konuşan InfoTelica Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) sayesinde şirketlerin çöp gözü ile baktığı verilerin artık analiz edilebildiğini ve doğru kullanıldığında ise şirket cirolarında yaklaşık yüzde 25’lik artış sağlanabileceğinin altını çizdi.
Kaya, “IDC ve Gartner’ın tahminlerine göre, kurumların ürettiği verinin yüzde 80’ini e-Postalar, sözleşmeler, denetim raporları, çağrı merkezi kayıtları, görseller ve taranmış belgeler oluşturuyor. Maalesef bu veriler analiz edilmiyor. Yapay zekâ, o kilidi açıyor ve artık yapılandırılmamış verileri de analiz ederek, onlardan değer üretebiliyoruz.
Bu verileri, yapay zekâ ile anlamlandırıp, karar alma ve iş süreçlerine dâhil ettiğimizde, şirketlerin toplam cirosunda yaklaşık yüzde 25’lik artış görüyoruz. Mesela, bir hava yolu şirketinde binlerce sayfalık sözleşme, denetim dokümanı ve eğitim içeriği, taranmış belgeler olarak duruyordu. Eski OCR yöntemleriyle bunları işlemek büyük emek gerektiriyordu. Görsel dil modelleri (VLM) ve çok modlu yöntemlerle, bu belgeleri analiz edilebilir hâle getirdik. Eskiden saatler süren işler, bugün tek bir soru sormak kadar kolay hâle geldi” dedi.
Şirketlerin “çöp” sandıkları bir hazinenin üzerinde oturduklarının altını çizen Kaya, bu hazinenin değerinin verinin temizliğine bağlı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, eksik, tekrarlanan, tutarsız veya güncelliğini kaybetmiş verilerin, yapay zekâ çağında şirketler için daha büyük riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Kaya, kalitesiz verilerin yol açtığı maliyetlerin birçok şirkette cironun yüzde 15 ile 25’ine ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.