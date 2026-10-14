Yapay zekada ilk büyük çöküş! Milyar dolarlık dev iflasın eşiğinde

DİSNEY 20 MİLYON DOLARA DEVREYE GİRDİ

Character.AI, varlıklarının tamamını ya da büyük bölümünü elden çıkarmak amacıyla mahkeme gözetiminde satış süreci başlattı. Bu süreçte ilk teklif Disney'den geldi. Disney'in 20 milyon dolarlık teklifi, şirketin belirli fikri mülkiyet haklarını süresiz ve münhasır olmayan bir lisans kapsamında kullanmasını öngörüyor. Eğlence devi, satışın ardından yaşanacak geçiş dönemine de destek verecek. Ancak anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Disney'in teklifi satış sürecinde başlangıç fiyatı olarak kabul edilecek ve diğer alıcılar daha yüksek teklifler sunabilecek.

Character.AI, satış işlemlerinin kasım ayı sonu veya aralık ayının başında tamamlanmasını bekliyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre şirketin tahmini varlıkları ve yükümlülükleri 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişiyor.