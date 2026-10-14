Yapay zekada ilk büyük çöküş! Milyar dolarlık dev iflasın eşiğinde

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İstanbul
Yapay zeka sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımlar ve hızla yükselen şirket değerlemeleri konuşulurken, sektörün öncü girişimlerinden Character.AI'den çarpıcı bir haber geldi. Milyonlarca kullanıcının sohbet ettiği yapay zeka platformu, kuruluşundan yalnızca beş yıl sonra iflas korumasına başvurdu. Bir dönem 2,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, finansal sorunların üstesinden gelemeyince varlıklarını satışa çıkarmak zorunda kaldı. Disney ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma yapılırken, Character.AI'nin faaliyetlerine devam edip edemeyeceği henüz netleşmedi.
Character.AI, varlıklarının tamamını ya da büyük bölümünü elden çıkarmak amacıyla mahkeme gözetiminde satış süreci başlattı. Bu süreçte ilk teklif Disney'den geldi. Disney'in 20 milyon dolarlık teklifi, şirketin belirli fikri mülkiyet haklarını süresiz ve münhasır olmayan bir lisans kapsamında kullanmasını öngörüyor. Eğlence devi, satışın ardından yaşanacak geçiş dönemine de destek verecek. Ancak anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Disney'in teklifi satış sürecinde başlangıç fiyatı olarak kabul edilecek ve diğer alıcılar daha yüksek teklifler sunabilecek.
Character.AI, satış işlemlerinin kasım ayı sonu veya aralık ayının başında tamamlanmasını bekliyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre şirketin tahmini varlıkları ve yükümlülükleri 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişiyor.
İflas başvurusunun ardından platformu kullanan milyonlarca kişinin aklındaki en önemli soru, Character.AI'nin kapanıp kapanmayacağı oldu. Şirket, satış süreci devam ederken hizmetlerini durdurmayı planlamıyor. Kullanıcılar yapay zeka karakterleriyle sohbet etmeyi sürdürebilecek. Ücretli aboneliklerde ve faturalandırma sisteminde de şimdilik herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak asıl belirsizlik satış sürecinin sonunda ortaya çıkacak. Platformu devralarak işletmeye devam edecek bir alıcı bulunamaması halinde Character.AI tamamen kapanabilir.
Şirket ayrıca iflas sürecinin kullanıcı gizliliği ve güvenlik uygulamalarını değiştirmediğini bildirdi. Kullanıcılar hesaplarındaki verileri dışa aktarabilecek veya diledikleri zaman hesaplarını silebilecek.
Character.AI'nin yaşadığı mali kriz, yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin her zaman kalıcı başarı getirmediğini de gösterdi. Eski Google araştırmacıları Noam Shazeer ve Daniel De Freitas tarafından 2021'in sonlarında kurulan şirket, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmasına ve bu karakterlerle sohbet etmesine olanak tanıyordu. Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi kısa sürede büyük ilgi gördü. Eylül 2022'de 150 milyon dolarlık yatırım alan girişim, 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak unicorn şirketler arasına girdi.
O dönemde platformdaki sohbet botlarına yalnızca beş ayda 2 milyardan fazla mesaj gönderilmişti. Aktif kullanıcıların uygulamada geçirdiği günlük ortalama süre ise iki saati aşıyordu. Büyüme mobil uygulamalarla daha da hızlandı. Mayıs 2023'te piyasaya çıkan uygulamalar, ilk haftalarında 1,7 milyondan fazla indirildi. Ekim 2024'e gelindiğinde Character.AI'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı.
PitchBook verilerine göre şirket, Lightspeed, SV Angel, Greycroft ve Andreessen Horowitz gibi yatırımcılardan toplam 193 milyon doların üzerinde finansman sağladı. Girişimin değerlemesi de bir dönem 2,5 milyar dolara kadar çıktı.
Character.AI için kırılma noktalarından biri, kurucularının 2024 yılında Google'a geri dönmesi oldu. Google, aynı dönemde yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla Character.AI'nin yapay zeka modellerini kullanma haklarını elde etti. Şirket bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürse de temel yapay zeka modeli geliştirmek yerine mevcut platformunu büyütmeye yöneldi.
Bu kapsamda yapay zeka destekli video üretimi, sosyal medya benzeri akışlar ve etkileşimli hikaye anlatımı gibi yeni özellikler geliştirildi. Kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla kısa dramatik içerikler ve farklı sohbet seçenekleri de sunuldu.
Ancak bütün bu yenilikler şirketin gelir modelindeki sorunları çözmeye yetmedi. Milyonlarca kullanıcı ve yüz milyonlarca dolarlık yatırım, Character.AI'nin finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayamadı.
Haziran 2025'te şirketin CEO'luğuna eski Brex ve Meta yöneticisi Karandeep Anand getirildi. Anand da Eylül 2026'da Disney bünyesine katıldı.
Character.AI'nin karşılaştığı sorunlar yalnızca finansal zorluklarla sınırlı kalmadı. Platformdaki sohbet botlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, şirketi ciddi hukuki tartışmaların merkezine taşıdı. Bazı aileler, Character.AI'deki yapay zeka karakterlerinin çocuklarının ruh sağlığı sorunlarına ve kendilerine zarar verme davranışlarına katkıda bulunduğunu öne sürerek dava açtı.
Character.AI ve Google, 2026 yılının başlarında bu davaların bir bölümünde prensipte uzlaşmaya vardı. Ancak anlaşmaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Artan eleştirilerin ardından şirket güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Ayrıca 18 yaşından küçük kullanıcıların sohbet botlarıyla açık uçlu konuşmalar yapmasına yasak getirildi.