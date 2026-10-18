18 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den 5 ile turuncu, 12 ile sarı kodlu alarm: Fırtına ve sel riski büyüyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşüyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/saat, iç kesimlerde ise 40-80 km/saat seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yağışların özellikle Batı Karadeniz bölgesinde hayatı olumsuz etkileyebileceğini bildirerek vatandaşları uyardı:
Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış: Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Yağış: Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ise sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Uzmanlar; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından hava tahmin haritası da güncellendi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde su baskını, sel, heyelan ve çatı uçması gibi risklere karşı kentsel alarma geçildi.
MGM tarafından yayımlanan MeteoUyarı haritasına göre kod verilen iller şu şekilde sıralandı:
Turuncu Kod Verilen İller (Tehlikeli): Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop.
Sarı Kod Verilen İller (Az Tehlikeli): Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Siirt, Van, Şırnak ve Hakkari.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu