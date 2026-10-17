17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun birçok bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da vatandaşları ani sel su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre yurdu etkisi altına alan kuvvetli yağış dalgası 17 Ekim Cumartesi günü yeniden etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, kentin kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusunda da kuvvetli yağışlar görülecek. Yalova'da sabah saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya'da ise öğle saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli şiddetli sağanak bekleniyor. Bursa ve Bilecek çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor.
Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri de şiddetli yağış uyarısı yapılan yerler arasında bulunyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanağa fırtınayla beraber tahmin ediliyor.
Ege'de İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu ile Denizli, Uşak ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Antalya, Budur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara'da yağışlar kuvvetli olacak. Çankırı, Kırıkkale, Bolu ve Çorum çevrelerinde sağanak olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 il için turuncu 40 il için sarı kod yayınladı.
Turuncu kodla uyarılan iller: Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova
Sarı kodla uyarılan iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Ercincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat.
İçişleri Bakanlığı, yarın yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, yarın öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.
Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.
|Bölge
|Şehir
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu ve Detaylar
|MARMARA
|BURSA
|8°C
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
|ÇANAKKALE
|9°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İSTANBUL
|11°C
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kuzeyi ve Anadolu yakasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
|KIRKLARELİ
|7°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|6°C
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|DENİZLİ
|10°C
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|İZMİR
|12°C
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|MUĞLA
|8°C
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|17°C
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|ANTALYA
|17°C
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|BURDUR
|10°C
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|HATAY
|15°C
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|8°C
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|ESKİŞEHİR
|6°C
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|KONYA
|10°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|NEVŞEHİR
|9°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|4°C
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|KASTAMONU
|7°C
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|SİNOP
|14°C
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|ZONGULDAK
|11°C
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|10°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|RİZE
|15°C
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|SAMSUN
|14°C
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|TRABZON
|16°C
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|6°C
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|KARS
|5°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|MALATYA
|10°C
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|VAN
|9°C
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|12°C
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|MARDİN
|16°C
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|SİİRT
|16°C
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|ŞANLIURFA
|16°C
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu.