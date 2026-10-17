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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 08:11

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'u çarşamba günü etkisi altına alan ve sel oluşmasına sebep olan yoğun yağışların ikinci dalgasının bugün yaşanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da uyarılarda bulunarak dikkatli olunması çağrısı yaptı. İşte 17 Ekim 2026 yurt geneli hava durumu raporu...

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 08:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun birçok bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da vatandaşları ani sel su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

HABERİN ÖZETİ

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaparken, İçişleri Bakanlığı da vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli yağış dalgası yeniden etkili olacak.
Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul'da yağışların öğle saatlerinden sonra, özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırması bekleniyor.
Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan yerler arasında bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için turuncu, 40 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre yurdu etkisi altına alan kuvvetli yağış dalgası 17 Ekim Cumartesi günü yeniden etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, kentin kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusunda da kuvvetli yağışlar görülecek. Yalova'da sabah saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya'da ise öğle saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli şiddetli sağanak bekleniyor. Bursa ve Bilecek çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor.

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri de şiddetli yağış uyarısı yapılan yerler arasında bulunyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanağa fırtınayla beraber tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ DE DE KUVVETLİ SAĞANAK OLACAK

Ege'de İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu ile Denizli, Uşak ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Antalya, Budur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Ankara'da yağışlar kuvvetli olacak. Çankırı, Kırıkkale, Bolu ve Çorum çevrelerinde sağanak olacak.

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

5 İLE TURUNCU 40 İLE SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 il için turuncu 40 il için sarı kod yayınladı.

Turuncu kodla uyarılan iller: Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova

Sarı kodla uyarılan iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Ercincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat.

17 Ekim 2026 hava durumu: 40 ile sarı 5 ile turuncu kodlu uyarı! İkinci dalga geliyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VATANDAŞLARI UYARDI

İçişleri Bakanlığı, yarın yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, yarın öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

BölgeŞehirEn Düşük SıcaklıkEn Yüksek SıcaklıkHava Durumu ve Detaylar
MARMARABURSA8°C13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE9°C15°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL11°C14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kuzeyi ve Anadolu yakasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ7°C15°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGEAFYONKARAHİSAR6°C11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ10°C13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR12°C16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA8°C13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZADANA17°C22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA17°C23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR10°C16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY15°C24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLUANKARA8°C13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR6°C10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA10°C19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR9°C20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZBOLU4°C15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU7°C12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP14°C23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK11°C17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA10°C20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE15°C23°CParçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN14°C20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON16°C23°CParçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLUERZURUM6°C18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS5°C19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA10°C22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN9°C19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR12°C25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MARDİN16°C24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT16°C25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA16°C27°CParçalı ve çok bulutlu.
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