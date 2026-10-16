İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun yağışların ardından yaşanan sel ve taşkınların etkilerini yerinde incelemek üzere Sakarya’ya geldi. İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, sel felaketinin bilançosunu açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi illeri açıklayıp uyardı: "Evlerinizden çıkmayın" İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel ve taşkınların etkilerini yerinde incelemek üzere geldiği Sakarya'da felaketin bilançosunu açıkladı. Ferizli ilçesine metrekareye 275 kilogram, Karasu'ya ise 224 kilogram yağış düştü. Sel felaketi nedeniyle 641 ihbar yapıldı ve 865 kişi tahliye edildi. Yaşanan afet sonucu 2 yapı ve 5 köprü yıkıldı; elektrik, su ve telefon kesintileri ile ekili dikili alanlarda zararlar meydana geldi. Bölgedeki krizi yönetmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 1621 personel ve araç görev yapıyor. Bakan Çiftçi, turuncu uyarı verilen illerdeki vatandaşların evlerinden çıkmamalarını ve araçlarını güvenli yerlere park etmelerini istedi.

Bir yılda yağacak yağmurun bir günde yağdığını söyleyen Bakan Çiftçi, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara seslendi. Bakan Çiftçi, "Evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler" dedi.

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:

"Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram yağış düşmüş d urumda. Karasu'ya 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük oranda yağışlar. Ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bununla birlikte çevremizdeki illerden de destek ekipleri buraya koordine etmiş durumdayız. 1621 personel ve araçlarımızla birlikte krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayet ediyoruz.

2 YAPI 5 KÖPRÜ YIKILDI

Şu ana kadar 641 ihbar gelmiş durumda. 865 kişi tahliye edilmiştir. 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar ziyan meydana gelmiş durumda.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BERABER MİLLETİMİZİN YANINDA"

Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber milletimizin yanında. Bu yağışların arkası kesildikten sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak. Bu çalışmalar esnasında devletimizin diğer kurumları da canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürü de aramızda. Onlar da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürüyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak DSİ'ye 140 tane araç tahsis ettik.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu önleyici çalışmaların büyük kıymeti var. Aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda. Bu çalışmalar çerçevesinde AFAD ekibimizi, büyükşehir, ilçe belediye çalışanlarımıza, Karayolları bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Bir yılda yağacak yağmur bir günde yağdı."

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.