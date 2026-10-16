İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi illeri açıklayıp uyardı: "Evlerinizden çıkmayın"

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İstanbul
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun yağışların ardından yaşanan sel ve taşkınların etkilerini yerinde incelemek üzere Sakarya’ya geldi. İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, sel felaketinin bilançosunu açıkladı.
Bir yılda yağacak yağmurun bir günde yağdığını söyleyen Bakan Çiftçi, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara seslendi. Bakan Çiftçi, "Evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler" dedi.
Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:
"Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram yağış düşmüş d urumda. Karasu'ya 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük oranda yağışlar. Ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bununla birlikte çevremizdeki illerden de destek ekipleri buraya koordine etmiş durumdayız. 1621 personel ve araçlarımızla birlikte krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayet ediyoruz.
Şu ana kadar 641 ihbar gelmiş durumda. 865 kişi tahliye edilmiştir. 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar ziyan meydana gelmiş durumda.
Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber milletimizin yanında. Bu yağışların arkası kesildikten sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak. Bu çalışmalar esnasında devletimizin diğer kurumları da canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürü de aramızda. Onlar da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürüyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak DSİ'ye 140 tane araç tahsis ettik.
Bu önleyici çalışmaların büyük kıymeti var. Aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda. Bu çalışmalar çerçevesinde AFAD ekibimizi, büyükşehir, ilçe belediye çalışanlarımıza, Karayolları bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Bir yılda yağacak yağmur bir günde yağdı."
MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.