Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen yerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak son duruma ilişkin bilgi verdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin Bakan Kurum'la telefonda görüştü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi ve Erdoğan mağdur vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel afetinden mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşların arandığını ve gıda, su ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi. Boşaltılması gereken binalardaki vatandaşların barınma alanlarına alınacağı ifade edildi. Bakan Kurum, süreci takip ettiklerini ve vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

ERDOĞAN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Sel mağduru vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız, gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız" dedi.

"BOŞALTMAMIZ GEREKEN BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZI BARINMA ALANLARINA ALACAĞIZ"

"BOŞALTMAMIZ GEREKEN BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZI BARINMA ALANLARINA ALACAĞIZ"Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek şunları söyledi: "AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Burada da vatandaşlarımızın gıda, su ihtiyaçları yine AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Şu an için acil bir sıkıntı yok. Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız".