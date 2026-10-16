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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin Bakan Kurum'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüşerek bilgi aldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , 'da sel felaketinden en çok etkilenen yerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak son duruma ilişkin bilgi verdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin Bakan Kurum'la telefonda görüştü

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi ve Erdoğan mağdur vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel afetinden mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakan Kurum, AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşların arandığını ve gıda, su ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.
Boşaltılması gereken binalardaki vatandaşların barınma alanlarına alınacağı ifade edildi.
Bakan Kurum, süreci takip ettiklerini ve vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ERDOĞAN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Sel mağduru vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız, gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız" dedi.

"BOŞALTMAMIZ GEREKEN BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZI BARINMA ALANLARINA ALACAĞIZ"

"BOŞALTMAMIZ GEREKEN BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZI BARINMA ALANLARINA ALACAĞIZ"Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek şunları söyledi: " koordinasyonunda kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Burada da vatandaşlarımızın gıda, su ihtiyaçları yine AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Şu an için acil bir sıkıntı yok. Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız".

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#İstanbul
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#murat kurum
#afad
#Sarıyer Ayazağa
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