İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin bugün yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların, gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak yarın kent genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı hava etkisini gösteriyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentteki hava koşullarına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

AKOM’un meteorolojik verilerine göre yağışlar, gece boyunca İstanbul’un kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkili oldu.

https://x.com/ibbAkom/status/2110973225253396604

BU İLÇELERDE SAĞANAK ŞİDDETLİ OLACAK

Gün içerisinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor.

AKOM’un açıklamasında, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan olmak üzere İstanbul genelinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.