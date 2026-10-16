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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

İstanbul'da sel felaketine neden olan sağanak yağmur bugün ve yarın yeniden şiddetlenecek. Kentin özellikle kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı yeniden uyardı.

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Editor
 Baran Aksoy
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İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin bugün yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi. 

İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların, gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak yarın kent genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı hava etkisini gösteriyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentteki hava koşullarına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

AKOM’un meteorolojik verilerine göre yağışlar, gece boyunca İstanbul’un kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkili oldu. 

https://x.com/ibbAkom/status/2110973225253396604

BU İLÇELERDE SAĞANAK ŞİDDETLİ OLACAK

Gün içerisinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor.

İstanbullular dikkat, megakent yeniden alarmda! AKOM ilçe ilçe uyardı: Yağışlar yeniden kuvvetlenecek

AKOM’un açıklamasında, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan olmak üzere İstanbul genelinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

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