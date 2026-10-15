Sağanak sonrası İstanbul Boğazı kahverengiye büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, kentin simgesi olan İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi. Yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden taşan çamurlu suyun Boğaz’a akmasıyla birlikte, deniz suyunun masmavi rengi bir anda kahverengiye dönüştü. Çamurla kaplanan ve iki rengin birbirine karıştığı İstanbul Boğazı’ndaki o dikkat çekici manzara havadan çekilen drone görüntüleriyle anbean kaydedildi.