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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 06:34

İstanbul'da sağanak sele dönüştü! Pendik'te suya kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak sürdürdü. Pendik'te şiddetli yağış sonrası debisi yükselen Göçbeyli Deresi taştı. Suya kapılan otomobildeki 3 kişiden biri kendi çabalarıyla kurtulurken diğer ikisi kayboldu. Kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Pendik'te bir başka noktada ise bitişiğinde inşaat bulunan ve yoğun yağış sonrası toprak kayması meydana gelen bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Şile'de ise Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan derenin taşmasıyla yol suyla kaplanınca cadde araç trafiğine kapatıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İstanbul'da sağanak sele dönüştü! Pendik'te suya kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 06:34

İstanbul'un ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı.

Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

"CAMI KIRDI, DALA TUTUNARAK SUDAN ÇIKTI"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."

PENDİK'TE TOPRAK KAYMASI: BİNA BOŞALTILDI

Pendik'te bitişikteki inşaat çalışması ve etkili olan yağışlar nedeniyle bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Çökme riskinin binaya kadar ulaşması üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bitişikte yer alan inşaat kazısı ve etkili olan yağmur suyunun zemin yapısını yumuşatması nedeniyle, bir binanın bahçe kısmında çökme ve toprak kayması meydana geldi. Yağışın etkisiyle derinleşen toprak kayması kısa sürede genişleyerek binanın temel zeminine kadar dayandı.

Durumu fark eden ve binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek alanı emniyete aldı. Yaşanabilecek olası bir felaketin önüne geçilmesi amacıyla bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağmur suyunun kaymayı artırmaması için zemin üzerinde örtüleme çalışması başlatıldı.

ŞİLE'DE CADDE ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan olumsuz hava koşulları Şile’de de hayatı olumsuz etkiledi. Şile’ye bağlı Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan dere, sağanak yağışın ardından taştı. Derenin taşmasıyla birlikte cadde kısa sürede suyla kaplanırken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve kolluk kuvvetlerine bağlı ekipler, iş makineleriyle derede ve caddede tahliye çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
#afad
#pendik
#Sualtı Arama Kurtarma
#Göçbeyli Mahallesi
#Büyük Dere
#Gündem
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