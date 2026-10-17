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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:49

İstanbul'da selden etkilenen esnaf için karar: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen esnafın acil ihtiyaçları için destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Yardımlar İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:49

Ticaret Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnafa maddi destek sağlanacağını duyurdu. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da selden etkilenen esnaf için karar: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek sağlanacağını duyurdu.
14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışına neden olan selden etkilenen esnafa destek verilecek.
Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdi destek sağlanacak.
Destek, TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek.
Valilik koordinasyonunda selden etkilenen esnafa ulaştırılacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Bakan Bolat, İstanbul'da 84 yılın en şiddeti yağışın verdiği hasara dikkat çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da selden etkilenen esnaf için karar: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

Bakan Bolat açıklamasında şunları söyledi:

"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdî destek sağlanacaktır.

TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Hükümetimiz, tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir."

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#İstanbul
#sel felaketi
#ömer bolat
#İstanbul Valiliği
#Teskomb
#Ekonomi
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