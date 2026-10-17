İstanbul'da selden etkilenen esnaf için karar: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

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İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnafa maddi destek sağlanacağını duyurdu.
Bakan Bolat, İstanbul'da 84 yılın en şiddeti yağışın verdiği hasara dikkat çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır." açıklamasını yaptı.
Bakan Bolat açıklamasında şunları söyledi:
"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdî destek sağlanacaktır.
TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hükümetimiz, tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir."