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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:27

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!

İstanbul’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı, hafta sonu beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının gündeminde yer alıyor. İstanbul Valiliği tarafından 15 ve 16 Ekim tarihlerinde alınan eğitime ara verme kararının ardından gözler yeni haftaya ilişkin açıklamalara çevrildi. Kent genelinde 17-18 Ekim tarihlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle bazı eğitim faaliyetleri için de yeni tedbirler alındı. Bilim ve Sanat Merkezleri, E-Sınav Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze faaliyetlere hafta sonu ara verildi. Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği hafta sonu için açıklama yaptı.

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 TGRT Haber
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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:27

’da okulların 19 Ekim 2026 Pazartesi günü tatil olup olmayacağına ilişkin gelişmeler, hafta sonu beklenen şiddetli yağış ve sel riskinin ardından gündemdeki yerini koruyor. , 15 Ekim’de yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma günü de devam edeceğini duyurmuş, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin hafta sonu boyunca tamamlanacağını bildirmişti. Öte yandan, İstanbul genelinde 17-18 Ekim tarihlerinde beklenen sağanak yağış nedeniyle bazı eğitim kurumları ve sınav merkezlerindeki faaliyetlere de ara verildi. Öğrenciler ve veliler, yeni haftanın eğitim takvimine ilişkin Valilikten gelecek duyuruları takip ediyor. Pazartesi okullar tatil mi İstanbul’da? Detaylar…

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul’da 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük hava durumu tahminine göre, cumartesi günü kentte sıcaklıkların en düşük 11, en yüksek 14 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Pazar günü de yağışlı havanın devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 11 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca beklenen yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgârın da İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!

Cumartesi günü rüzgar hızının saatte 25 kilometreye ulaşacağı, saatlik tahminlerde ise rüzgar hamlelerinin saatte 48 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Gün içerisinde yüzde 90’a yaklaşması beklenen nem oranıyla birlikte sağanağın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Özellikle cumartesi günü dışarı çıkacak vatandaşların yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olması gerekiyor. Pazar günü de yağışlı havanın devam etmesi beklendiğinden İstanbul’da hafta sonu hava koşulları, kentteki günlük yaşamın yanı sıra eğitim faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar açısından da yakından izleniyor.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!

İstanbul’da 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 18 derece olması tahmin edilirken 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günlerinde termometrelerin 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Salı günü sıcaklıkların 13 ila 20, çarşamba günü ise 12 ila 20 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yağışların sona ermesiyle birlikte yeni haftada daha ılık bir hava tahmini paylaşılırken nem oranının bazı saatlerde yüzde 90’ın üzerine çıkabileceği de belirtiliyor.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler, hafta sonundaki hava koşullarının ardından yapılacak açıklamaları takip ediyor. 15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle Valilik kararıyla resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime iki gün ara verilmişti. Bu kararın ardından okul binalarının yeni haftaya hazırlanması için temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca tamamlanacağı duyurulmuştu.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!

İstanbul Valisi , 15 Ekim’de yaptığı açıklamada eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma günü de devam edeceğini bildirmişti. Okul binalarında yürütülecek çalışmaların amacı, eğitim ortamlarının öğrenciler ve öğretmenler için sağlıklı ve güvenli şekilde hazırlanması olarak açıklanmıştı. Hafta sonu için alınan yeni tedbirler ise tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararından farklı olarak belirli eğitim faaliyetlerine yönelik oldu. Bu kapsamda Bilim ve Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler, E-Sınav Merkezlerindeki sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler 17-18 Ekim tarihlerinde durduruldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 19 Ekim Pazartesi gününe denk gelen resmi tatil, ara tatil veya bayram izni bulunmuyor. Birinci dönem ara tatilinin 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanırken Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim’de kutlanacak. Dolayısıyla 19 Ekim tarihi, açıklanan eğitim takviminde olağan bir okul günü olarak yer alıyor. Bununla birlikte, hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmelerde resmî duyurular takip edilecek. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EĞİTİME ARA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden yeni tatil açıklaması!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklama şöyledir:

İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri;

  • Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere,
  • E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara,
  • Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK),
  • Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir.
ETİKETLER
#İstanbul
#Davut Gül
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Bilim Ve Sanat Merkezleri
#İstanbul Valiliği
#Aktüel
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