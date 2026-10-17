Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:38

İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! Emniyet kapanacak güzergahları duyurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü pazar günü etkinlik kapsamında trafiğe kapanacak yolları duyurdu. Megakentte plan yapanların sabah 09.00 itibarıyla bu yollarda alternatif güzergahları kullanması gerekecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! Emniyet kapanacak güzergahları duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:38

, şehirde düzenlenecek bir etkinlik kapsamında trafik kısıtlaması uygulanacak yolları açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! Emniyet kapanacak güzergahları duyurdu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehirde düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Trafik kısıtlaması yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar sürecek.
Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokaklar trafiğe kapalı olacak.
Alternatif güzergahlar olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılacaktır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! Emniyet kapanacak güzergahları duyurdu

İSTANBUL'DA 17 EKİM'DE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, 'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Murat Kurum'dan İstanbul dahil 10 ile turuncu kod uyarısı! Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul Valisi Davut Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak! Vatandaşa 2 seçenek sunulacak
ETİKETLER
#istanbul emniyet müdürlüğü
#zeytinburnu
#Kennedy Caddesi
#Zübeyde Hanım Caddesi
#Sahil Kennedy Caddesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.