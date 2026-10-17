İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehirde düzenlenecek bir etkinlik kapsamında trafik kısıtlaması uygulanacak yolları açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da yarın yola çıkacaklar dikkat! Emniyet kapanacak güzergahları duyurdu İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehirde düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafik kısıtlaması yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar sürecek. Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokaklar trafiğe kapalı olacak. Alternatif güzergahlar olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılacaktır.

İSTANBUL'DA 17 EKİM'DE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

