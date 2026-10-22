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Spor
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:45

Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

Galatasaray’ın efsane oyuncusu Mauro Icardi’ye teklifler yağıyor. La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis’in deneyimli golcüyle ilgilendiği iddia edildi. Peki transfer hangi aşamada? İşte tüm detaylar…

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:45

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ile yolları ayırdıktan sonra pek çok kulüpten teklif almaya başladı.

Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

İLK TEKLİF VALENCIA’DAN GELDİ

Hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olan , Icardi’ye ilk teklif yapan kulüp oldu. Ancak yıldız golcünün yüksek fiyat beklentisi İspanyol takımı vazgeçiren en büyük etken oldu.

Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

REAL BETIS DE ICARDI İÇİN ŞANSINI DENEDİ 

Öte yandan bir diğer İspanyol devi , yıldız golcü ile temaslarda bulundu. Ancak oyuncu kanadından gelen yüksek maaş beklentisinin transferi zora soktuğu öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre; Real Betis’in yıldız golcünün peşini bırakmadığı, görüşmeleri sürdürmek istediği öğrenildi.

Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

PELLEGRINI, MAURO’NUN TECRÜBESİNE GÜVENİYOR 

Sahadaki hücum alternatiflerini arttırmak isteyen Real Betis teknik direktörü Manuel Pelligrini’nin, Mauro Icardi’nin tecrübesine güvendiği ve önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#mauro icardi
#real betis
#Valencia
#Manuel Pelligrini
#Spor
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