Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra pek çok kulüpten teklif almaya başladı.

İLK TEKLİF VALENCIA’DAN GELDİ

Hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olan Valencia, Icardi’ye ilk teklif yapan kulüp oldu. Ancak yıldız golcünün yüksek fiyat beklentisi İspanyol takımı vazgeçiren en büyük etken oldu.

REAL BETIS DE ICARDI İÇİN ŞANSINI DENEDİ

Öte yandan bir diğer İspanyol devi Real Betis, yıldız golcü ile temaslarda bulundu. Ancak oyuncu kanadından gelen yüksek maaş beklentisinin transferi zora soktuğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; Real Betis’in yıldız golcünün peşini bırakmadığı, görüşmeleri sürdürmek istediği öğrenildi.

PELLEGRINI, MAURO’NUN TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Sahadaki hücum alternatiflerini arttırmak isteyen Real Betis teknik direktörü Manuel Pelligrini’nin, Mauro Icardi’nin tecrübesine güvendiği ve önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.