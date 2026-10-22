Icardi için teklifler çığ gibi! İspanyollar Icardi’nin peşine düştü: Talepleri şoke etti

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İstanbul
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra pek çok kulüpten teklif almaya başladı.
Hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olan Valencia, Icardi’ye ilk teklif yapan kulüp oldu. Ancak yıldız golcünün yüksek fiyat beklentisi İspanyol takımı vazgeçiren en büyük etken oldu.
Öte yandan bir diğer İspanyol devi Real Betis, yıldız golcü ile temaslarda bulundu. Ancak oyuncu kanadından gelen yüksek maaş beklentisinin transferi zora soktuğu öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre; Real Betis’in yıldız golcünün peşini bırakmadığı, görüşmeleri sürdürmek istediği öğrenildi.
Sahadaki hücum alternatiflerini arttırmak isteyen Real Betis teknik direktörü Manuel Pelligrini’nin, Mauro Icardi’nin tecrübesine güvendiği ve önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.