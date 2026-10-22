"Çözen Kazanır", bilgi birikimine güvenen yarışmacıları ağırlamaya devam ediyor. Günün stresinden uzaklaşıp bilgisini test etmek isteyen kullanıcılar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de ödülün sahibi oluyor. Günün şampiyonu sen olmak ister misin? TGRT Haber’in sevilen bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da sorular seni bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ Hem bilgini test et hem de ödülü kap: "Çözen Kazanır"da günün yarışması seni bekliyor TGRT Haber'in bilgi yarışması "Çözen Kazanır", kullanıcıların bilgisini test ederek ödül kazanmasını sağlıyor. Yarışmaya katılmak için tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmak gerekmektedir. Her gün 15 soru yöneltilir ve en kısa sürede doğru cevaplanması hedeflenir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırır ve puanlama cevap süresine göre yapılır. Hafta içi günlük ödül 1.000 TL'dir. Hafta sonu büyük ödül 5.000 TL'dir. Sonuçlar ertesi gün saat 10:00'da Tgrthaber.com veya sosyal medya hesaplarından açıklanır.

ÇÖZEN KAZANIR’DA YARIŞMAYI UNUTMAYIN

TGRT Haber’in dijital platformlarda büyük ilgi gören bilgi yarışması "Çözen Kazanır"da rekabet ve heyecan kesintisiz sürüyor. Genel kültürüne güvenen binlerce yarışmacı, her gün en yüksek puanı toplamak ve adını şampiyonlar listesine yazdırmak için zamanla yarışıyor.

ÇÖZEN KAZANIR NASIL OYNANIR?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz.

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

HAFTA İÇİ ÖDÜL 1.000 TL

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 1.000 ₺ para ödülü kazanır.

HAFTA SONU BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ SİZ OLABİLİRSİNİZ

Çözen Kazanır yarışmasında sadece soruları doğru cevaplamak yeterli olmazken en hızlı olan isimler yüksek puana ulaşıyor. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken ödülün kazananı ise tgrthaber.com’dan açıklanıyor. Hafta içi her gün yarışma devam ederken cumartesi ve pazar gününün kazananı ise 5.000 TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI ERTESİ GÜN AÇIKLANIYOR

Çözen Kazanır yarışmasında kazananı belirleyen sonuçlar, bir sonraki gün saat 10:00'da Tgrthaber.com adresinden veya sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. “Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle ilan ediliyor.