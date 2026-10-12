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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 02:13

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

Kayseri’de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi. Cezayı duyunca sinir krizi geçiren 17 yaşındaki sürücü, "Dershane param gitti" diyerek ağladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 02:13

’nin ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.K.'ya 'dur' ihtarında bulundu.
Sürücü ihtara uymayarak kaçtı ve kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Y.K.'ya 335 bin lira ceza kesildi.
Cezanın miktarını öğrenen sürücü sinir krizi geçirdi.
Araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 335 BİN TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Y.K.’ya Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

"DERSHANE PARAM GİTTİ"

Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince "Tüm çalıştığım gitti, dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti
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ETİKETLER
#kayseri
#melikgazi
#Köşk Mahallesi
#Y.k.
#Mehmet Özhaseki Bulvarı
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