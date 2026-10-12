Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.K.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçtı ve kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Y.K.'ya 335 bin lira ceza kesildi. Cezanın miktarını öğrenen sürücü sinir krizi geçirdi. Araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 335 BİN TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Y.K.’ya Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.

"DERSHANE PARAM GİTTİ"

Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince "Tüm çalıştığım gitti, dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi.

Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.