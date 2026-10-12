Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: Dershane param gitti

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İstanbul
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu.
Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Y.K.’ya Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.
Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince "Tüm çalıştığım gitti, dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi.
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.