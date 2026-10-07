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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:11

İnternetten alınan ürünü temin etmeyen işletme parayı da zamanında iade etmedi! Bakanlık cezayı kesti

İnternetten satın alınan televizyonu temin edemeyen işletme tahsil ettiği bedeli de yasal süresi içinde iade etmedi. Tüketicinin CİMER başvurusu üzerine denetim yapan Ticaret Bakanlığı işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İnternetten alınan ürünü temin etmeyen işletme parayı da zamanında iade etmedi! Bakanlık cezayı kesti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:11

, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İnternetten alınan ürünü temin etmeyen işletme parayı da zamanında iade etmedi! Bakanlık cezayı kesti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın aldığı televizyonu temin edemeyen ve bedelini zamanında iade etmeyen bir işletmeye idari yaptırım uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine inceleme başlattı.
Vatandaş, internet üzerinden aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini bildirdi.
Yapılan denetimde, ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen sürede iade edilmediği tespit edildi.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve hak kayıplarının önlenmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İnternetten alınan ürünü temin etmeyen işletme parayı da zamanında iade etmedi! Bakanlık cezayı kesti

CİMER'E ŞİKAYET SONRASI DENETİM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

ÜRÜNÜ TEMİN EDEMEDİLER ÜCRET İADESİNİ GEÇ YAPTILAR

Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#CIMER
#Bekir Kaplan
#6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
#Led Televizyon
#Ekonomi
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