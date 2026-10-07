Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnternetten alınan ürünü temin etmeyen işletme parayı da zamanında iade etmedi! Bakanlık cezayı kesti Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın aldığı televizyonu temin edemeyen ve bedelini zamanında iade etmeyen bir işletmeye idari yaptırım uyguladı. Ticaret Bakanlığı, CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine inceleme başlattı. Vatandaş, internet üzerinden aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini bildirdi. Yapılan denetimde, ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen sürede iade edilmediği tespit edildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve hak kayıplarının önlenmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

CİMER'E ŞİKAYET SONRASI DENETİM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

ÜRÜNÜ TEMİN EDEMEDİLER ÜCRET İADESİNİ GEÇ YAPTILAR

Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.