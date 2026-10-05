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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:33

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, E-ticarette tüketiciyi yanıltan sahte yorum ve puanlamaya karşı düğmeye basıldı. Yapay etkileşim yapan sitelere erişim engeli getirilirken, kurallara uymayan platformlara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:33

İnternet alışverişlerinde tüketicileri yanlış yönlendiren sahte değerlendirmeler ve yorumlara karşı kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketiciyi kandıran, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

SADECE SATIN ALANLAR YORUM YAPACAK 

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

OLUMLU-OLUMSUZ AYRIMI YAPILAMAYACAK

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor. Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

SIRALAMADA DA KURAL VAR

Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek. Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM

Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek
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