Online alışverişte yeni uygulama: Artık izin verilmeyecek

İnternet alışverişlerinde tüketicileri yanlış yönlendiren sahte değerlendirmeler ve yorumlara karşı kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketiciyi kandıran, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

SADECE SATIN ALANLAR YORUM YAPACAK

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.

OLUMLU-OLUMSUZ AYRIMI YAPILAMAYACAK

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor. Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

SIRALAMADA DA KURAL VAR

Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek. Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.

UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM

Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.