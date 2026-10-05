5 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

Döviz piyasasında 5 Ekim Pazartesi günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar haftayı yükselişle, euro ise düşüşle açtı. İşte 5 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...