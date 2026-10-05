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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:37

5 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve soğuk hava uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durum raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; 3 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. İşte 5 Ekim Pazartesi güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim Pazartesi güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

5 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve soğuk hava uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

3 KENTE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, 3 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep için sarı kodlu uyarı verildi. 

5 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve soğuk hava uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

5 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
MarmaraBursa22°CParçalı ve az bulutlu
Çanakkale24°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul22°CParçalı ve az bulutlu
Kocaeli23°CParçalı ve az bulutlu
EgeAfyonkarahisar19°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir27°CParçalı ve az bulutlu
Muğla23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak22°CParçalı bulutlu
AkdenizAdana28°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya27°CParçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç AnadoluAnkara20°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir19°CParçalı ve az bulutlu
Konya19°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı KaradenizBolu18°CParçalı ve az bulutlu
Düzce21°CParçalı ve az bulutlu
Sinop23°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak19°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Rize19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Trabzon20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum13°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars17°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli yağış)
Van19°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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