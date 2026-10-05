5 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve soğuk hava uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim Pazartesi güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, 3 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep için sarı kodlu uyarı verildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Marmara
|Bursa
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çanakkale
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İstanbul
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kocaeli
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Ege
|Afyonkarahisar
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Muğla
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Uşak
|22°C
|Parçalı bulutlu
|Akdeniz
|Adana
|28°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Isparta
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İç Anadolu
|Ankara
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Eskişehir
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Konya
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Nevşehir
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz
|Bolu
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Düzce
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Sinop
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Zonguldak
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|21°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Rize
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Samsun
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Trabzon
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|13°C
|Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kars
|17°C
|Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli yağış)
|Van
|19°C
|Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Gaziantep
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Mardin
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı