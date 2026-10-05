5 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeni haftayı yükselişle açtı

Fed’e yönelik faiz beklentilerinin zayıflamasıyla altın günü yükselişle açtı. Günlerdir ciddi değer kayıpları yaşayan altın yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Ekim 2026 altın fiyatları...