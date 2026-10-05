TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

ABD’de bir sosyal medya kullanıcısı adeta kadınların kabusu oldu. Mark Stephen Asea adındaki şüpheli, kadınların özel bilgilerine erişip, Tiktok platformu üzerinden yayımladığı iddiasıyla suçlanınca ekipler harekete geçti. Kendini ’demonolog’, ‘Grey hat hacker’ olarak tanıtan adamı tespit eden yetkililer, Asea’nın daha önceden de suç kaydı olduğunu bildirildi.

‘SON İNTERNET ALIŞVERİŞİMİ BİLİYOR’

Belgelere göre Asea hakkında kişisel ve özel bilgilerine eriştiği iddiasıyla iki kadının şikayeti bulunurken, kadınlardan biri şüphelinin kendisine ait şifreyi, telefonuna ilişkin kimlik bilgilerini ve son internet alışverişlerini bildiğini söyledi. Kadın ayrıca banka bilgilerine de erişilmiş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

GİZLİCE BİLGİSAYARINA BAĞLANDI

İkinci kadın ise Ekim 2025’te Asea’dan bir uygulamadaki sorunu çözmesi için destek istediğini, bu sebeple bilgisayarına uzaktan bağlanmasına izin verdiğini anlattı.

Kadının iddiasına göre, odadan ayrılmasının ardından Asea bilgisayara bir tür virüs yerleştirdi ve bu yolla kendisinin haberi olmadan özel bilgilerine erişti.

TİKTOK’TA KENDİ FOTOĞRAIFNI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Kadının telefonundaki Telegram mesajında bulunan bir fotoğrafın daha sonra TikTok paylaşımlarından birinde yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan Asea, bu fotoğrafın WhatsApp’taki bir konuşmadan geldiğini söylerken kadın, Telegram’daki mesajın ekran görüntüsünü ekiplere sundu.

GPS İLE TAKİP İDDASI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında birçok suçlama bulunan Asea hakkındaki en dikkat çeken iddia ise kadınlardan birinin bahsettiğine göre GPS ile takip etmesi oldu.

Kayıtlara göre Asea'nın bir videosunda kadının telefonundaki GPS sayesinde konumunu tespit edebildiğini ima eden ifadeler kullandığı belirtildi. Ayrıca kadının kullandığı aracın plakasını bildiğini de öne sürdüğü aktarıldı.

BİR KADIN HAKKINDA 100 VİDEO ÇEKTİ

Ekipler, Asea’nın bir kadın hakkında 100’den fazla video çektiği görülürken, gün içerisinde aynı kadınla ilgili yaklaşık 6 video paylaştığını kaydetti.

DAHA ÖNCEDEN GÖZALTINA ALINDI

Bilgisayara izinsiz erişimle bağlantılı suçlamalar nedeniyle ilk kez nisan ayında gözaltına alınan Asea hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

Dosya 24 Eylül'de yeniden açıldı ve Asea hakkında bilgisayar veya elektronik cihaza yetkisiz erişim iddiasıyla yeni suçlama yöneltildi. Asea'nın 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.