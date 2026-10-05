Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:34

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

ABD Florida eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki tiktok içerik üreticisi Mark Stephen Asea kendisini ’demonolog’ ve ‘’Grey Hat Hacker olarak tanıtarak, kadınların özel bilgilerine ulaşmak ve bu bilgileri Tiktok üzerinden paylaşmakla suçlandı. Durumu farkeden ekipler Asea’yı yeniden gözaltına aldı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:34

ABD’de bir sosyal medya kullanıcısı adeta kadınların kabusu oldu. Mark Stephen Asea adındaki şüpheli, kadınların özel bilgilerine erişip, platformu üzerinden yayımladığı iddiasıyla suçlanınca ekipler harekete geçti. Kendini ’demonolog’, ‘Grey hat hacker’ olarak tanıtan adamı tespit eden yetkililer, Asea’nın daha önceden de suç kaydı olduğunu bildirildi.  

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

‘SON İNTERNET ALIŞVERİŞİMİ BİLİYOR’

Belgelere göre Asea hakkında kişisel ve özel bilgilerine eriştiği iddiasıyla iki kadının şikayeti bulunurken, kadınlardan biri şüphelinin kendisine ait şifreyi, telefonuna ilişkin kimlik bilgilerini ve son internet alışverişlerini bildiğini söyledi. Kadın ayrıca banka bilgilerine de erişilmiş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

GİZLİCE BİLGİSAYARINA BAĞLANDI

İkinci kadın ise Ekim 2025’te Asea’dan bir uygulamadaki sorunu çözmesi için destek istediğini, bu sebeple bilgisayarına uzaktan bağlanmasına izin verdiğini anlattı. 
Kadının iddiasına göre, odadan ayrılmasının ardından Asea bilgisayara bir tür virüs yerleştirdi ve bu yolla kendisinin haberi olmadan özel bilgilerine erişti.

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

TİKTOK’TA KENDİ FOTOĞRAIFNI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Kadının telefonundaki mesajında bulunan bir fotoğrafın daha sonra TikTok paylaşımlarından birinde yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan Asea, bu fotoğrafın ’taki bir konuşmadan geldiğini söylerken kadın, Telegram’daki mesajın ekran görüntüsünü ekiplere sundu.

GPS İLE TAKİP İDDASI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında birçok suçlama bulunan Asea hakkındaki en dikkat çeken iddia ise kadınlardan birinin bahsettiğine göre ile takip etmesi oldu. 
Kayıtlara göre Asea'nın bir videosunda kadının telefonundaki GPS sayesinde konumunu tespit edebildiğini ima eden ifadeler kullandığı belirtildi. Ayrıca kadının kullandığı aracın plakasını bildiğini de öne sürdüğü aktarıldı.

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

BİR KADIN HAKKINDA 100 VİDEO ÇEKTİ 

Ekipler, Asea’nın bir kadın hakkında 100’den fazla video çektiği görülürken, gün içerisinde aynı kadınla ilgili yaklaşık 6 video paylaştığını kaydetti. 

TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

DAHA ÖNCEDEN GÖZALTINA ALINDI

Bilgisayara izinsiz erişimle bağlantılı suçlamalar nedeniyle ilk kez nisan ayında gözaltına alınan Asea hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.
Dosya 24 Eylül'de yeniden açıldı ve Asea hakkında bilgisayar veya elektronik cihaza yetkisiz erişim iddiasıyla yeni suçlama yöneltildi. Asea'nın 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'yi sarsan siber saldırı: İranlı hackerlar elektrik santralini hedef aldı
İranlı hackerlardan İngiltere'deki elektrik santraline siber saldırı: 4 gün boyunca devre dışı kaldı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#whatsapp
#tiktok
#telegram
#gps
#Mark Stephen Asea
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.