TikTok'ta şoke eden iddia! 'Son internet alışverişimi biliyor'

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UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de bir sosyal medya kullanıcısı adeta kadınların kabusu oldu. Mark Stephen Asea adındaki şüpheli, kadınların özel bilgilerine erişip, Tiktok platformu üzerinden yayımladığı iddiasıyla suçlanınca ekipler harekete geçti. Kendini ’demonolog’, ‘Grey hat hacker’ olarak tanıtan adamı tespit eden yetkililer, Asea’nın daha önceden de suç kaydı olduğunu bildirildi.
Belgelere göre Asea hakkında kişisel ve özel bilgilerine eriştiği iddiasıyla iki kadının şikayeti bulunurken, kadınlardan biri şüphelinin kendisine ait şifreyi, telefonuna ilişkin kimlik bilgilerini ve son internet alışverişlerini bildiğini söyledi. Kadın ayrıca banka bilgilerine de erişilmiş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.
İkinci kadın ise Ekim 2025’te Asea’dan bir uygulamadaki sorunu çözmesi için destek istediğini, bu sebeple bilgisayarına uzaktan bağlanmasına izin verdiğini anlattı.
Kadının iddiasına göre, odadan ayrılmasının ardından Asea bilgisayara bir tür virüs yerleştirdi ve bu yolla kendisinin haberi olmadan özel bilgilerine erişti.
Kadının telefonundaki Telegram mesajında bulunan bir fotoğrafın daha sonra TikTok paylaşımlarından birinde yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan Asea, bu fotoğrafın WhatsApp’taki bir konuşmadan geldiğini söylerken kadın, Telegram’daki mesajın ekran görüntüsünü ekiplere sundu.
Hakkında birçok suçlama bulunan Asea hakkındaki en dikkat çeken iddia ise kadınlardan birinin bahsettiğine göre GPS ile takip etmesi oldu.
Kayıtlara göre Asea'nın bir videosunda kadının telefonundaki GPS sayesinde konumunu tespit edebildiğini ima eden ifadeler kullandığı belirtildi. Ayrıca kadının kullandığı aracın plakasını bildiğini de öne sürdüğü aktarıldı.
Ekipler, Asea’nın bir kadın hakkında 100’den fazla video çektiği görülürken, gün içerisinde aynı kadınla ilgili yaklaşık 6 video paylaştığını kaydetti.
Bilgisayara izinsiz erişimle bağlantılı suçlamalar nedeniyle ilk kez nisan ayında gözaltına alınan Asea hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.
Dosya 24 Eylül'de yeniden açıldı ve Asea hakkında bilgisayar veya elektronik cihaza yetkisiz erişim iddiasıyla yeni suçlama yöneltildi. Asea'nın 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.