Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:02

Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekrana gelen En Hamarat Benim programının geleceği merak konusu oldu. Programın sona erdiği ve Kadir Ezildi’nin farklı bir kanalda yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı iddiaları gündeme geldi. Ünlü sunucunun, önceki formatında olduğu gibi kirli evlere giderek temizlik yapacağı yeni bir program hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler, En Hamarat Benim’in neden bittiğini ve Kadir Ezildi’nin yeni programının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, En Hamarat Benim final mi yaptı? Kadir Ezildi yeniden hangi formatla ekranlara dönecek?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:02

’nin televizyon ekranlarındaki geleceği, programına ilişkin gündeme gelen iddialarla merak uyandırdı. Programın reytingler nedeniyle sona erdiği öne sürülürken, başarılı sunucunun başka bir kanalda yeni bir programla izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. İddialara göre Ezildi, daha önceki projelerinde olduğu gibi kirli evlere konuk olacak ve temizlik yaparak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ancak yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı ve yayın tarihinin ne olacağı konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Peki, En Hamarat Benim bitti mi, Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

KADİR EZİLDİ’NİN EN HAMARAT BENİM PROGRAMI NEDEN BİTTİ?

Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı sona erdi. Programın bitmesiyle birlikte izleyiciler, sevilen sunucunun ekranlara ne zaman ve hangi formatla döneceğini merak etmeye başladı. Daha önce programın final yapacağı ve Kadir Ezildi’nin eski formatını hatırlatan bir temizlik programıyla yeniden izleyici karşısına çıkacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Yeni sezonda aldığı reyting düşüklüğü nedeniyle En Hamarat Benim programı ekranlara veda etti. İzleyiciler programın bitmesinin ardından Kadir Ezildi’nin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Ünlü sunucu sevindirici haberi sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine duyurdu.

KADİR EZİLDİ İLE KİRLİ EVLER PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Now ekranlarındaki En Hamarat Benim adlı programının bitmesinin ardından Kadir Ezildi’nin yepyeni bir temizlik formatıyla ekranlara döneceği açıklandı. 

Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Bu gelişme, sunucunun kendine özgü sunum tarzını ve temizlik konusundaki enerjisini özleyen izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı, ne zaman başlayacağı ve formatının ayrıntıları ise merak konusu oldu.

Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Talya Prodüksiyon’un yapımcıları Dilek Dağcıoğlu ve Ebru Erkal’ın imzasını taşıyacak yeni projenin nasıl bir ilgi göreceği şimdiden merak ediliyor. Kadir Ezildi’nin yeni programıyla yeniden gündeme gelmesi, ekran yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

KADİR EZİLDİ İLE KİRLİ EVLER PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kadir Ezildi yeni programına dair bilgileri sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Ezildi, yeni yarışmanın çekimlerine başlanmadan önce televizyon sektörüne ilk adım attığı program formatında olacağını açıkladı. 

Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Kirli evlere giderek, temizlik yapacağı ve temizliğe dair bazı tüyolar vereceğini duyurdu. Kadri Ezildi ile Kirli Evler programına başvuru yapmak için Whatsapp numarasını üzerinden gerçekleştiriyorsunuz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir Ezildi karnındaki yağları aldırdı! Eşi Gamze Ezildi başından ayrılmadı!
ETİKETLER
#kadir ezildi
#En Hamarat Benim
#NOW
#Kirli Evler
#Talya Prodüksiyon
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.