Kadir Ezildi’nin En Hamarat Benim programı bitti mi? Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda olacak?

Kadir Ezildi’nin televizyon ekranlarındaki geleceği, En Hamarat Benim programına ilişkin gündeme gelen iddialarla merak uyandırdı. Programın reytingler nedeniyle sona erdiği öne sürülürken, başarılı sunucunun başka bir kanalda yeni bir programla izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. İddialara göre Ezildi, daha önceki projelerinde olduğu gibi kirli evlere konuk olacak ve temizlik yaparak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ancak yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı ve yayın tarihinin ne olacağı konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Peki, En Hamarat Benim bitti mi, Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

KADİR EZİLDİ’NİN EN HAMARAT BENİM PROGRAMI NEDEN BİTTİ?

Kadir Ezildi’nin sunumuyla Now ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı sona erdi. Programın bitmesiyle birlikte izleyiciler, sevilen sunucunun ekranlara ne zaman ve hangi formatla döneceğini merak etmeye başladı. Daha önce programın final yapacağı ve Kadir Ezildi’nin eski formatını hatırlatan bir temizlik programıyla yeniden izleyici karşısına çıkacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Yeni sezonda aldığı reyting düşüklüğü nedeniyle En Hamarat Benim programı ekranlara veda etti. İzleyiciler programın bitmesinin ardından Kadir Ezildi’nin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Ünlü sunucu sevindirici haberi sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine duyurdu.

KADİR EZİLDİ İLE KİRLİ EVLER PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Now ekranlarındaki En Hamarat Benim adlı programının bitmesinin ardından Kadir Ezildi’nin yepyeni bir temizlik formatıyla ekranlara döneceği açıklandı.

Bu gelişme, sunucunun kendine özgü sunum tarzını ve temizlik konusundaki enerjisini özleyen izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı, ne zaman başlayacağı ve formatının ayrıntıları ise merak konusu oldu.

Talya Prodüksiyon’un yapımcıları Dilek Dağcıoğlu ve Ebru Erkal’ın imzasını taşıyacak yeni projenin nasıl bir ilgi göreceği şimdiden merak ediliyor. Kadir Ezildi’nin yeni programıyla yeniden gündeme gelmesi, ekran yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

KADİR EZİLDİ İLE KİRLİ EVLER PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kadir Ezildi yeni programına dair bilgileri sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Ezildi, yeni yarışmanın çekimlerine başlanmadan önce televizyon sektörüne ilk adım attığı program formatında olacağını açıkladı.

Kirli evlere giderek, temizlik yapacağı ve temizliğe dair bazı tüyolar vereceğini duyurdu. Kadri Ezildi ile Kirli Evler programına başvuru yapmak için Whatsapp numarasını üzerinden gerçekleştiriyorsunuz.