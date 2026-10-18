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Alkollü sürücü polis ekiplerinin sabrını sınadı: "Teşkilat mısınız?"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyen şahsın yalanı, ekiplerin kamera incelemesinde ortaya çıktı. Alkol olduğu öğrenilen sürücü, polis ekiplerine de zorluk çıkardı. Polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diyen sürücüye trafik polisi, "Polis teşkilatıyız" diyerek cevap verdi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ilgili maddelerden toplamda 265 bin TL idari para cezası yazıldı.

HABERİN ÖZETİ

Alkollü sürücü polis ekiplerinin sabrını sınadı: "Teşkilat mısınız?"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyerek yalan söylediği ve ekiplere zorluk çıkardığı ortaya çıktı.
Kaza sonrası sürücü, kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyerek yalan söyledi.
Ekiplerin kamera incelemesiyle sürücünün yalanı ortaya çıktı.
Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Sürücü, polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diye sordu.
Ehliyetsiz sürücüye toplamda 265 bin TL idari para cezası kesildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
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