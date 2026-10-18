Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyen şahsın yalanı, ekiplerin kamera incelemesinde ortaya çıktı. Alkol olduğu öğrenilen sürücü, polis ekiplerine de zorluk çıkardı. Polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diyen sürücüye trafik polisi, "Polis teşkilatıyız" diyerek cevap verdi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ilgili maddelerden toplamda 265 bin TL idari para cezası yazıldı.