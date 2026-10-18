Alkollü sürücü polis ekiplerinin sabrını sınadı: "Teşkilat mısınız?"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyen şahsın yalanı, ekiplerin kamera incelemesinde ortaya çıktı. Alkol olduğu öğrenilen sürücü, polis ekiplerine de zorluk çıkardı. Polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diyen sürücüye trafik polisi, "Polis teşkilatıyız" diyerek cevap verdi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ilgili maddelerden toplamda 265 bin TL idari para cezası yazıldı.

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