Esenler'deki silahlı kavganın altından çatışma çıktı: İki yaralının birbirine ateş açtığı anlar kamerada

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İstanbul
İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir iş yerinin camlarının kırıldığı silahlı olayın arkasındaki gerçek polis incelemesiyle ortaya çıktı. Saldırı sanılan olayın, M.B. ve A.Ç. isimli şahıslar arasında bir tehdit tartışması sonrası çıkan karşılıklı silahlı çatışma olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin de birbirini yaraladığını ve olay yerinde 4 kovan bulunduğunu tespit etti. Tedavisi tamamlanan M.B. gözaltına alınıp "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hastanedeki tedavisi süren A.Ç. hakkında da adli işlem başlatıldı.