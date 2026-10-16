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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 02:26

ABD'de okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Okula girerek etrafa ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi. Ancak saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD'de okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 02:26

ABD'nin eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. 

HABERİN ÖZETİ

ABD'de okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Oregon eyaletindeki Silver Rail İlkokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırgan önce okulun dışındaki bir araca ateş açtı, ardından okula girerek etrafa kurşun yağdırdı.
İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar ise hastanelere kaldırıldı.
Saldırgan, olay yerindeki bir sivil tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve öldürüldü.
FBI Direktörü Kash Patel, soruşturmaya destek vermek üzere olay yerinde bulunduklarını açıkladı.
Bölgedeki okullarda perşembe ve cuma günleri dersler, etkinlikler ve spor müsabakaları iptal edildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Saldırı yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Okulun dışındaki bir araca ateş eden silahlı saldırgan, daha sonra okula girerek kurşun yağdırdı. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALDE

Saldırgan ise vurularak öldürüldü. Yetkililer, olay yerindeki bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

ABD'de okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bend Polis Departmanı Sözcüsü Sheila Miller, polis ekiplerinin olay yerine dakikalar içinde ulaştığını, bu sırada saldırganın etkisiz halde olduğunu açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel, kurumun soruşturmaya destek vermek üzere olay yerinde bulunduğunu söyledi.

Bend-La Pine Okulları Müfettişi Steven Cook, "Bu anlamsız trajedi karşısında şaşkınız ve yüreğimiz paramparça. Toplumumuzun yaşadığı acıyı hiçbir söz yeterince ifade edemez. Öncelikli hedeflerimiz öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, kolluk kuvvetlerine ve acil müdahale ekiplerine yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Bölgedeki okullarda perşembe ve cuma günü tüm dersler, etkinlikler ve spor müsabakaları iptal edildi.

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ETİKETLER
#oregon
#Kash Patel
#Silver Rail İlkokulu
#Bend
#Sheila Miller
#Dünya
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