ABD'de okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Okulun dışındaki bir araca ateş eden silahlı saldırgan, daha sonra okula girerek kurşun yağdırdı. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan ise vurularak öldürüldü. Yetkililer, olay yerindeki bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Bend Polis Departmanı Sözcüsü Sheila Miller, polis ekiplerinin olay yerine dakikalar içinde ulaştığını, bu sırada saldırganın etkisiz halde olduğunu açıkladı.
FBI Direktörü Kash Patel, kurumun soruşturmaya destek vermek üzere olay yerinde bulunduğunu söyledi.
Bend-La Pine Okulları Müfettişi Steven Cook, "Bu anlamsız trajedi karşısında şaşkınız ve yüreğimiz paramparça. Toplumumuzun yaşadığı acıyı hiçbir söz yeterince ifade edemez. Öncelikli hedeflerimiz öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, kolluk kuvvetlerine ve acil müdahale ekiplerine yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki okullarda perşembe ve cuma günü tüm dersler, etkinlikler ve spor müsabakaları iptal edildi.