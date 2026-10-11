ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.