ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

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İstanbul
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.