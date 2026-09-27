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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:47

Güney Afrika'da kanlı gece: 27 ölü, 26 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Cape Down şehirlerinde birkaç saat arayla iki ay silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda toplamda 27 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Güney Afrika'da kanlı gece: 27 ölü, 26 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:47

’da iki farklı adreste birkaç saat farkla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik yetkilileri, dün yerel saat ile 21.30 sıralarında bazı saldırganların kentine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Wedela kasabasındaki bir işletmeye uzun namlulu otomatik silahlarla saldırdığını, olay sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Olay yerinde ayrıca iki aracın ateşe verildiği belirtilirken, işletmenin tabelasında içeriye silah sokulmasının yasak olduğuna ilişkin bir uyarı yer alması da dikkat çekti. Olay yerine asker ve adli tıp uzmanları sevk edildi.

Bölge sakinleri olaya ilişkin açıklama yapmaktan çekinirken yerel basına konuşan bir kişi, bölgede yasa dışı madencilerin yaşadığını öne sürdü.

Güney Afrika'da kanlı gece: 27 ölü, 26 yaralı

İKİNCİ SALDIRI

Cape Town kenti yakınlarındaki Lwandle bölgesinde ise bu gece 02.00 sıralarında yemek satışı yapılan bir tezgah yakınlarında başka bir saldırı meydana geldiği ve olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, saldırıların sorumlularının yakalanması için insan avı başlatırken henüz herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmedi.

Uzmanlar, altın madenlerinin bulunduğu bölgelerin silahlı suçlar açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekerken, Güney Afrika’da yasa dışı silah kullanımının ciddi bir sorun olduğunu ve ateşli silahların organize suç grupları ve çeteler tarafından diğer şiddet suçlarında sıklıkla kullanıldığını belirtiyor.

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#güney afrika
#johannesburg
#Cape Town
#Wedela
#Lwandle
#Dünya
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