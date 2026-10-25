KPSS ortaöğretim, lise mezunu adayların katılımıyla 2 yılda bir düzenleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav 25 Ekim’de Türkiye genelinde 81 ilde tamamlandı. Adaylar özellikle Twitter (X) üzerinden sınav yorumlarını yapmaya başladı. Eğitim uzmanları ise katıldıkları programda KPSS ortaöğretim sınavındaki tartışmalı soruları değerlendirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde lisans seviyesinde yapılan alan bilgisi oturumunda 1 soru iptal edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştı. KPSS ortaöğretimde hatalı soru çıkması durumunda iptal edilecek ve puan hesaplamasına dahil edilmeyecek. Uzmanlar KPSS ortaöğretim sınavında matematik sorularına vurgu yaparken eleyici olabileceğini ifade etmişti. KPSS ortaöğretim yorumlarında en dikkat çeken konuların başında Türkçe ve Tarih soruları geldi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım’da duyurulacak. Peki KPSS lise sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte, KPSS 2026 ortaöğretim sınav yorumları…

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HABERİN ÖZETİ KPSS ortaöğretim sınav yorumları 2026! Lise KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? KPSS ortaöğretim Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya sınav yorumları KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de Türkiye genelinde 81 ilde tamamlandı ve adaylar sınavla ilgili yorumlarını paylaşırken, uzmanlar da soruları değerlendirdi. KPSS ortaöğretim sınavı 2 yılda bir düzenleniyor ve ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınav sonuçları 19 Kasım'da duyurulacak. Adaylar özellikle Türkçe ve Tarih sorularının yanı sıra Matematik, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler soruları hakkında yorumlarda bulundular. Bazı adaylar Türkçe sorularının uzunluğundan şikayet ederken, bazıları Matematik ve Geometri sorularını zor buldu. KPSS 2026/2 merkezi atama takviminin yayımlanması bekleniyor ve ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanıyla memur, İKM, zabıt kâtibi, zabıta memuru gibi kadrolara tercih yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YORUMLARI 2026

ÖSYM tarafından 81 ilde organize edilen KPSS ortaöğretim sınavı saat 12.25’te tamamlandı. Sınavdan erken çıkan adaylar ilk yorumlarını okul önlerinde yaptı. Adaylar Türkçe sorularındaki paraftaf uzunluğundan şikayet ederken Matematik, Coğrafya sorularının kolay olduğunu ifade etti. Bazı adaylar ise güncel bilgiler sorularının zor olduğunu vurgularken Vatandaşlık sorularının aynı derece zor olduğundan şikayet etti. İşte, sınava ilişkin sosyal medyada yapılan ilk yorumlar;

“KPSS ortaöğretim sınavına bu yıl ilk kez katıldım. 120 soruluk sınav için 130 dakika kısa gibi geldi. Ama Türkçe, Tarih ve Coğrafya soruları basitti.”

“Memur olmayı hedefliyorum. KPSS ortaöğretim sınavında beni en çok Matematik ve Geometri soruları zorladı.”

“Tarih sorularında çok fazla takıldım. Denemelerde sorular bu kadar zor olmuyordu. Ama onun dışında kolaydı diyebilirim.”

“Türkçe sorularında çok vakit kaybettiğim için yarım bırakıp Tarih’e başladım. Sonrasında tekrar Türkçe’ye döndüm ama 20 dakikam kalmıştı. Süre biraz daha uzun olabilirdi.”



“Coğrafya soruları çok fazla bilgi üzerine yoğunlaşmıştı. Daha çok yorum soruları kolay geldi. Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler soruları eleyiciydi.”

“4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürdüğü için bilmediğim soruları boş bıraktım. Çok fazla soruya cevap vermedim. Umarım işe yarar.” Genel olarak lise sınavı zordu diyebilirim”.

“Kendimi denemek için girmiştim. Normal lisans eğitimi alıyorum. KPSS ortaöğretim sınavında beni en çok Tarih soruları zorladı.”

“KPSS ortaöğretim sınavının cevap anahtarı umarım hemen açıklanır. Çok fazla soruyu aklımda tutmaya çalıştım. Ama genel olarak bana kolay geldi.”

“KPSS ortaöğretim sınavı bence basitti. Genel olarak bilgiye dayalı çok soru vardı. Yapamayan arkadaşlar kendilerini sorgulasınlar.”

“Türkçe soruları gereksiz uzundu. Soruları okurken başındaki bilgiyi unutup, tekrar dönmek zorunda kalıyorsun.”

KPSS ORTAÖĞRETİM ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI, NASILDI?

KPSS ortaöğretim sınavı değerlendirmeleri uzmanlar tarafından televizyon ekranlarında yapmaya başlandı. KPSS ortaöğretim sınavında daha önceki yıllara kıyasla soruların daha fazla bilgi içerdiği ifade edilirken yorumlamanın biraz geri planda kaldığı aktarıldı.

130 dakikalık sınav süresi bazı adaylar tarafından yeterli bulunurken bazı adaylar tarafından sınavın daha uzun olabileceği dile getirildi.

KPSS ortaöğretimde genel olarak yorumlarda sınavın en zor olduğu testlerin Matematik ve Geometri alanından yöneltilen 30 soru olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada sınava katılan adaylar Güncel Bilgiler ve Vatandaşlık sorularının eleyici olduğunu ifade ederken Türkçe sorularının uzunluğuna rağmen kolay olduğunu dile getirdi.

KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin yeni yorumlar gelmeye devam ettikçe haberimiz güncellencektir. Sizde KPSS ortaöğretim Türkçe, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler sorularına ilişkin değerlendirmenizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında dile getirebilirsiniz.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI 19 KASIM’DA İLAN EDİLECEK

KPSS ortaöğretim sınavı olarak da bilinen lise sınavı oturumları Türkiye genelinde sorunsuz olarak tamamlandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sonuçlar 19 Kasım’da ilan edilecek. Adaylar KPSS sınavından elde ettikleri puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle beraber sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ BEKLENİYOR

25 Ekim itibarıyla KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav maratonları tamamlandı. Milyonlarca 2 ve 4 yıllık üniversite mezunuyla beraber lise mezunu adaylar kamu personeli seçme sınavında ter döktü. Kamu kurumlarındaki ihtiyaç duyulan personel kapsamında KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarına yönelik alım yapılacak kurumlar ve kontenjanlar belirlenecek.

KPSSP94 PUANI KULLANACAK! (HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR)

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların KPSSP94 puanı belli olacak. KPSS ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanıyla tercih yapabilecek. KPSS puanıyla birçok kamu kurumu alım yapıyor. KPSS ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar şu şekilde;

Memur / Düz Memur

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM / Gardiyan)

Zabıt Kâtibi ve Mübaşir

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri

Teknisyen (Meslek lisesi çıkışlılar için)

Şoför, Hizmetli, Aşçı, Güvenlik Görevlisi

VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

