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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 12:25

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ortaöğretim (lise) soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM’den son dakika açıklaması bekleniyor. 2 yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavına bu yıl rekor seviyede başvuru gelirken yüzbinlerce aday bugün sınavda ter döktü. Adaylara Genel Yetenek Testi’nden Türkçe, Matematik ve Geometri’den toplam 60 soru yöneltildi. Genel Kültür Testi’nde ise Tarih’ten 27, Coğrafya’dan 18, Vatandaşlıktan 9 ve Güncel Bilgiler’den 6 soru yöneltildi. KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 PDF şeklinde osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. KPSS ortaöğretim cevap anahtarını görüntülemek için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması yeterli olacak. KPSS lise soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D,E şeklinde yer alacak. Peki KPSS ortaöğretim soruları 2026 ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, Lise KPSS soruları ve cevap kitapçığı görüntüleme ekranı…

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Editor
 Fuat İğci
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KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 12:25

soruları ve cevap anahtarı 2026 puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar tarafından kullanılıyor. ilk etapta soruların %15’lik dilimini adaylara erişime açarken ardından ise soruların tamamı T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sorgulanabiliyor. KPSS’de adaylara toplam 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için adaylara 130 dakika sınav süresi verildi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar ise sonuçlardan önce puan hesaplaması yapabilmek için KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarına odaklandı. Sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını Lise KPSS cevap anahtarıyla kontrol edecek adaylar son dakika “ KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusuna dikkat kesildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım’da ilan edilecek. Sınavlar iki yılda bir düzenlendiğinden adaylar bu puanla 2 yıl boyunca açılan kamu kadrolarına müracaat edebilecek. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevap kitapçığı 2026 açıklandı mı?

HABERİN ÖZETİ

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı, sınav sonrası puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor ve ÖSYM tarafından açıklanacağı belirtiliyor.
KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarının 25 Ekim'de en geç saat 15.00'a kadar açıklanması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları iki yılda bir düzenleniyor ve bu puanlar 2 yıl boyunca geçerli olacak.
Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek ve puan türü KPSSP94 olarak belirlenmiştir.
KPSSP94 puan türü ile Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurum alım yapabiliyor.
Sınav kurallarını ihlal eden veya kopya çeken adayların sınavları geçersiz sayılabilir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınavı, Türkiye genelinde 81 ilde 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başladı. 130 dakika süren sınavdan bazı adaylar erken çıkarken bazı adaylar ise tam sınav süresini doldurdu. KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda aynı gün cevap anahtarı erişime açılıyor. KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında otomatik aktif olacaktır)

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

KPSS ortaöğretim soruları ve cevap kitapçığı ekranında Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler sorularının A,B,C,D,E şeklinde doğru cevapları yer alacak. KPSS ortaöğretim sınavı tamamlandıktan sonra adaylara cevap kitapçığı verilmiyor. Adaylar sınav süresi bitiminde soru kitapçıklarını gözetmenlere teslim ediyor. Adaylar için cevap anahtarı osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber görüntülenebilecek.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) CEVAP ANAHTARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim cevap anahtarının yayımlandığı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. KPSS ortaöğretim soruları ve cevap kitapçığı bugün (25 Ekim) tarihinde erişime açılacak. ÖSYM merkezi sınavlar sorunsuz tamamlandıktan sonra herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde sınav süresi tamamlandıktan sonra en az 3 (üç) saat içerisinde cevap anahtarını yayınlıyor. KPSS lise sınavı oturumları saat 12.25’te tamamlanacak ve adaylar için cevap anahtarının en geç 15.00’a kadar yayımlanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS LİSE SINAV PUANI 2 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları iki yılda bir düzenleniyor. Önümüzdeki KPSS ortaöğretim oturumu, 2028 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek. KPSS lise sınav puanıyla birçok belediye, bakanlık, kamu kurumu personel ve işçi alımı yapıyor. Adaylar bir sonraki sınav düzenlenene kadar puanlarıyla tercih yapabilecek. Ön lisans ve ortaöğretime yönelik düzenlenen kamu personeli seçme sınavı 2 yılda bir organize edildiğinden sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım tarihinde ilan edileceğini ifade etti. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden veya alternatif olarak Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. KPSS sınav sonuçları ilan edildikten sonra ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar belirlenecek ve merkezi tercihler toplanacak.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ

KPSS ortaöğretim sınavı değerlendirmesi yapılırken 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak. Sınavda yanlış cevaplanan her 4 soru, puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürecek. KPSS ortaöğretim sınavı puan türü KPSSP94 olarak belirlenmiştir. KPSS ortaöğretim puan hesaplaması yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin %50 ağırlık puanı dikkate alınır.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSSP94 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Kamu kurumları memur alımı yaparken her yıl açılan kadrolar için özel şartlar belirliyor. KPSSP94 puanıyla KPSS ortaöğretim mezunlarına yönelik alım gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan), mübaşir, icra memuru gibi kadrolara ortaöğretim puanıyla başvuru yapılabilir.  Sağlık Bakanlığı ise destek personeli, sağlık teknisyeni gibi kadrolara ortaöğretim puanıyla müracaat edilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer birçok belediye ortaöğretim puanıyla alım yapabilir.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINIZ İPTAL OLABİLİR

KPSS ortaöğretim sınavında adayların uyması gereken sınav kuralları, sınav giriş belgesinin üzerinde yer alıyordu. KPSS ortaöğretim sınavına atandığı salon ve okulda girmeyen, sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen, sınav süresinde hakkında tutanak tutulan adayların sınavlarını geçersiz sayılabilir. KPSS ortaöğretim sınavının geçerli olabilmesi için adayların sınav kurallarına eksiksiz uyması gerekmektedir. Kopya çeken, kopya veren veya kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin puan hesaplaması yapılmayacak.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2026 kitapçığı! KPSS lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek A-B cevap anahtarı sorgula

 

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