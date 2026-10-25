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Ekonomi
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:13

Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

Kasım indirimleri için sayılı günler kala pek çok kişi alışveriş listesini hazırladı bile. Ancak uzmanlar kasım ayında yapılacak alışverişlere karşı uyarıda bulundu. Tüketicilerin, sahte indirimlere, kampanya öncesinde yapılan fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı dikkatli olması tavsiye edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:13

Kasım indirimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kampanyaların tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Güllü bununla birlikte "Ancak 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday', 'son fırsat' ve 'yüzde 70 indirim' gibi iddialı kampanyalar, tüketicileri alışverişe yönlendirirken, aldatıcı indirimler mağduriyet yaşamalarına neden olabilir." İfadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, kasım indirimleri yaklaşırken tüketicileri sahte indirimler, yapay fiyat artışları ve taklit alışveriş sitelerine karşı uyardı.
Güllü, her indirimin gerçek bir tasarruf ve her kampanyanın avantajlı bir alışveriş fırsatı olmadığını belirtti.
Tüketicilerin sadece indirim oranına bakmayarak kampanya öncesi fiyatları ve farklı satıcıların sunduğu bedelleri karşılaştırması tavsiye edildi.
Dolandırıcıların bilinen markaların sitelerini taklit edebildiği belirtilerek alan adının, satıcının unvanının ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
Ödemelerde sanal kart ve düşük limit kullanılması, doğrulama mesajlarının paylaşılmaması ve mesajla iletilen şüpheli IBAN veya hesaplara karşı dikkatli olunması istendi.
Tüketicilerin yanıltıcı kampanyalarla karşılaştıklarında gerekli yerlere şikayette bulunmaları gerektiği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

“HER KAMPANYA AVANTAJLI ALIŞVERİL FIRSATI DEĞİL”

Kasım indirimleri yaklaşırken sahte indirimlere, yapay fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Güllü, her indirimin gerçek bir tasarruf, her kampanyanın da avantajlı bir alışveriş fırsatı anlamına gelmediğini vurguladı.

Güllü, bazı kampanyalarda indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması, fiyatların kampanya öncesinde yükseltilmesi, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı sunulması veya tüketicinin kararını etkileyecek koşulların gizlenmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

“KAMPANYA ÖNCESİNDEKİ FİYAT İLE KARŞILAŞTIRIN”

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimize ilk tavsiyemiz, yalnızca indirim oranına bakarak karar vermemeleridir. Bir ürünün üzerinde yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 70 indirim yazması, o ürünün gerçekten o oranda ucuzladığını tek başına kanıtlamaz. Tüketici, mümkün olduğunca ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, farklı satıcılardaki satış bedellerini ve geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırmalı. Fiyat karşılaştırma sitelerinden, ürünün fiyat geçmişini gösteren araçlardan ve satıcıların kendi internet sitelerindeki kayıtlardan yararlanılabilir.

Tüketiciler, 'Bu ürünün gerçek satış fiyatı neydi?', 'Aynı ürün başka satıcılarda kaça satılıyor?', 'İndirim hangi ürünler için ve hangi tarihler arasında geçerli?', 'Kampanyadan yararlanmak için ek ürün alma, üyelik, kart veya başka bir koşul var mı?' ve 'Gösterilen fiyat, kargo ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyeti yansıtıyor mu?' sorularını mutlaka sormalı. Tüketici, yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, kampanyanın gerçek koşullarına bakmalıdır."

Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

“ALIŞVERİŞ YAPMADAN ÖNCE SİTENİN ADINI DİKKATLE KONTROL EDİN”

İbrahim Güllü, kasım indirimlerinde dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin bilinen markaların internet sitelerini taklit etmek ve gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla tüketicileri alışverişe yönlendirmek olduğunu söyledi.

Tüketicilerin bir internet sitesinden alışveriş yapmadan önce alan adını dikkatle kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Güllü, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, marka adındaki harf değişikliklerine, fazladan sözcüklere ve benzer görünen sahte adreslere dikkat etmelidir. Satıcının ticari unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri ve gerekli olduğu durumlarda elektronik ticaret bilgilerinin doğrulanabilirliği araştırılmalı. İnternet sitesinin güvenli bağlantı kullanması tek başına güvenilirlik kanıtı sayılmamalı. Sosyal medya reklamlarından gelen bağlantıları doğrudan kullanmak yerine mümkünse markanın bilinen resmi adresine ulaşılmalı. Ödeme yaparken kart bilgileri korunmalı, mümkünse sanal kart ve düşük limit kullanılmalı, doğrulama mesajları kimseyle paylaşılmamalı. Satıcı açıklamaları, teslimat koşulları, ön bilgilendirme metni ve iade şartları satın almadan önce incelenmeli."

Kasım indirimlerini bekleyenlere uyarı: Tasarruf yapayım derken dolandırılabilirsiniz

“ÖDEME ŞEKLİ BELİRİSZ OLANLARA DİKKAT”

Güllü, tüketicilerin, banka hesaplarına, mesajla gönderilen IBAN'lara veya açıklaması belirsiz ödeme kanallarına yönlendiren satıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Tüketicilerin bir kampanyanın yanıltıcı olduğunu düşündüklerinde gerekli yerlere şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Güllü, "Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı, denetim ve yaptırımlar etkili olmalıdır. Kasım indirimleri tüketicinin cebini koruyan gerçek fırsatlara dönüşmeli, aldatıcı reklamlarla haksız kazanç sağlanan bir döneme dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.

 

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ETİKETLER
#Şahane Cuma
#Tüketici Konfederasyonu
#İbrahim Güllü
#Black Friday
#Kasım Indirimleri
#Ekonomi
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