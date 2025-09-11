Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Online alışverişteki kriz derinleşiyor! Fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi: 100 liralık ürün 120 lira, 10 liralık ürün 79 lira

Kargo ücretlerindeki artış gündemdeki tartışmaları iyice kızıştırdı. Bazı kargo firmaları, 100 TL olan bir tişört için 120 TL, 10 TL’lik bir kitap için ise 79 TL ücret talep ediyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin fiyatı 600 TL ile 1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargoların bedeli 1.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. İşte kargo fiyatlarındaki bu artışın detayları…

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:25

bazı sektörlerde kriz boyutuna ulaşırken, Türkiye’de hızla büyüyen sektörü de sorunlarla karşı karşıya. Yıl sonunda 5 trilyon TL pazar hacmine ulaşması beklenen sektör, sadece tüketiciler için değil, KOBİ’ler için de hizmetlerini tartışılır hale getirdi.

KARGO ÜCRETLERİ VATANDAŞI ZORLUYOR

Özellikle son dönemde yükselen kargo ücretleri, teslimat gecikmeleri ve hafta sonları neredeyse durma noktasına gelen hizmetler hem vatandaşları hem de işletmeleri zor durumda bırakıyor. Düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli, ürünün kendi fiyatını geçer hâle geldi. Örneğin 100 liralık bir tişörte 120 TL, 10 liralık bir kitaba ise 79 TL kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin ücreti 600-1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargo 1.200-1.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şehirlerarası gönderiler, artık uluslararası taşımacılıkla yarışır hâle gelmiş durumda.

HAFTA SONLARI HİZMET SIKINTISI

Sorun yalnızca fiyatlarla sınırlı değil. Kargo şirketlerinin hafta sonları çalışmaması, e-Ticaret firmalarının ve tüketicilerin sabrını zorluyor. Cuma günü verilen siparişler, pazartesiye kadar depolarda bekliyor; bu durum hem müşteri memnuniyetini düşürüyor hem de şirketlerin ticari kayıplarını artırıyor. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğunluğun arttığını belirten e-Ticaret firmaları, “Ürünlerimiz stokta hazır, ancak kargo şirketleri çalışmadığı için müşteriye ulaşamıyor” ifadelerini kullanıyor.

ARTAN MALİYETLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Sektör temsilcileri, maliyetlerdeki artışı mevcut sorunların temel nedeni olarak gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, personel giderleri ve işletme maliyetleri, kargo şirketlerinin yeni çalışma modellerine geçmesini zorlaştırıyor. Bir kargo yöneticisi, “Hafta sonu vardiya sistemi gündemimizde, ancak mevcut maliyetlerle kolay değil” diyerek yaşanan sıkıntıyı özetliyor.

TÜRKİYE’NİN E-TİCARET LOJİSTİK RAKAMLARI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre Türkiye’de e-Ticaret hacmi yıl sonunda 5 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Günlük yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaşıyor. 50 milyar TL büyüklüğündeki e-Ticaret lojistik pazarı, 400 bine yakın istihdam sağlıyor. Bu kadar büyük bir pazarda hafta sonları hizmetin neredeyse tamamen durması, sektör uzmanları tarafından kabul edilemez bulunuyor.

İADE KARGOSUNDA YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, sektörde yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, internetten yapılan alışverişlerde ürün iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak; masraf satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu adımı olumlu bulsa da, fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği konularında kapsamlı önlemler gerektiğini vurguluyor.

TGRT Haber
